Мотель «Нигде», 2020

Сюжет фильма рассказывает о двух близких подругах, которые пытаются отделить правду от лжи и выйти из конфликта прежде, чем творческая жизнь их полностью поглотит.

Друзья в настоящей жизни певицы Энни Кларк и Кэрри Браунштейн объединяются для создания документального фильма о музыке, гастрольной жизни и образе St. Vincent, под которым выступает Кларк.

Энни хочет снять документальный фильм о своем туре, но понимает, что совершенно ничего в этом не смыслит и поручает это дело своей лучшей подруге Кэрри. Все идет хорошо до тех пор, пока девушки не обнаруживают, что есть непредсказуемые моменты, скрывающиеся внутри как певицы, так и режиссера, которые угрожают расстроить их многолетнюю дружбу, весь проект и творческий дух дуэта. Кэрри замечает, что яркая и запоминающаяся на сцене Энни в жизни абсолютно скучна и неинтересна. После концертов она едет домой, играет в настольные игры, соблюдает режим сна и правильно питается. Чтобы зритель не заскучал и не уснул за просмотром документалки, Кэрри предлагает разбавить будущий фильм чем-нибудь более интересным и привнести немного «хищности» из сценического образа St. Vincent в настоящую жизнь. Однако Энни не в восторге от предложения подруги наполнить жизнь напускной драмой и фальшью.

Фильм, снятый режиссером дебютантом Биллом Бенцем, представляет собой плотно сплетенный, смешной и разрозненный комментарий о реальности, идентичности и подлинности мира современных популярных исполнителей. Это фильм о создании настоящего документального кино, которое на самом деле – художественное, но с реальными людьми, играющими самих себя. По крайней мере такими, какими мы их себе представляем.