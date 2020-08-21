Мотель «Нигде», 2020

Сюжет фильма рассказывает о двух близких подругах, которые пытаются отделить правду от лжи и выйти из конфликта прежде, чем творческая жизнь их полностью поглотит.
Друзья в настоящей жизни певицы Энни Кларк и Кэрри Браунштейн объединяются для создания документального фильма о музыке, гастрольной жизни и образе St. Vincent, под которым выступает Кларк.
Энни хочет снять документальный фильм о своем туре, но понимает, что совершенно ничего в этом не смыслит и поручает это дело своей лучшей подруге Кэрри. Все идет хорошо до тех пор, пока девушки не обнаруживают, что есть непредсказуемые моменты, скрывающиеся внутри как певицы, так и режиссера, которые угрожают расстроить их многолетнюю дружбу, весь проект и творческий дух дуэта. Кэрри замечает, что яркая и запоминающаяся на сцене Энни в жизни абсолютно скучна и неинтересна. После концертов она едет домой, играет в настольные игры, соблюдает режим сна и правильно питается. Чтобы зритель не заскучал и не уснул за просмотром документалки, Кэрри предлагает разбавить будущий фильм чем-нибудь более интересным и привнести немного «хищности» из сценического образа St. Vincent в настоящую жизнь. Однако Энни не в восторге от предложения подруги наполнить жизнь напускной драмой и фальшью.
Фильм, снятый режиссером дебютантом Биллом Бенцем, представляет собой плотно сплетенный, смешной и разрозненный комментарий о реальности, идентичности и подлинности мира современных популярных исполнителей. Это фильм о создании настоящего документального кино, которое на самом деле – художественное, но с реальными людьми, играющими самих себя. По крайней мере такими, какими мы их себе представляем.
В апреле 2019 года стало известно, что главные роли в фильме исполнят Энни Кларк и Кэрри Браунштейн, а режиссер Билл Бенц снимет фильм по сценарию Браунштейн и Кларк.
На первый взгляд, это документальный фильм, но на самом деле это художественный фильм, снятый по сценарию, который изначально писался под документальный.
Режиссер Билл Бенц уже работал с Кэрри Браунштейн над созданием комедийного сериала «Портландия».
Режиссер Билл Бенц начинал как монтажер таких шоу, как «Портландия» и «Шоу Кролла». Затем он стал режиссером третьего сезона сериала «Шоу Кролла» и нескольких эпизодов шоу «Портландия», а также проектов «Мужчина ищет женщину», «Сын Зорана» и других.
Для режиссера Билла Бенца это дебютный полнометражный фильм.
Энни Кларк – американская исполнительница, автор песен и музыкант – обрела популярность под сценическим образом St. Vincent. Окончила Беркли и начинала карьеру в составе группы Суфьяна Стивенса, прежде чем уйти в сольное плавание и образовать свой собственный проект.
Премьера фильма прошла в 2020 году на кинофестивале «Сандэнс». Смотр фильма также должен был состояться на двух других кинофестивалях: South by Southwest и Tribeca Film Festival, однако из-за пандемии COVID-19 мероприятия были отменены.
Актриса Дакота Джонсон согласилась на съемки в фильме, так как они с Энни Кларк являются близкими подругами в реальной жизни.
Фильм оказался слит в сеть в августе 2020 года, задолго до премьеры на фестивале «Сандэнс».
Кэрри Браунштейн – американская актриса, певица и комедиантка – обрела популярность как вокалистка музыкальной группы Sleater-Kinney. Является автором комедийного сериала «Портландия».
Энни Кларк, известная под псевдонимом St. Vincent, хочет снять документальный фильм о себе и своем концертном туре — и поручает это своей лучшей подруге Кэрри Браунштейн. Но дело в том, что в жизни Кларк оказывается довольно скучным персонажем — играет в «скрэббл» после концертов, рано ложится спать, ест редиску — и Браунштейн предлагает добавить в действие больше драмы.