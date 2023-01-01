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Незнакомая дочь
Незнакомая дочь, 2021: актеры и роли
The Lost Daughter
Незнакомая дочь
2021 / Великобритания / Греция / Израиль
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6.0
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Незнакомая дочь, 2021: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мэгги Джилленхол
Maggie Gyllenhaal
В ролях
Оливия Колман
Olivia Colman
Дакота Джонсон
Dakota Johnson
Питер Сарсгаард
Peter Sarsgaard
Джесси Бакли
Jessie Buckley
Эд Харрис
Ed Harris
Дагмара Доминчик
Dagmara Dominczyk
Джек Фартинг
Jack Farthing
Пол Мескал
Paul Mescal
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