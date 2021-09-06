«Незнакомая дочь»: Рецензия Киноафиши

На Венецианском кинофестивале состоялась премьера первой полнометражной работы Мэгги Джилленхол и практически сразу же покорила сердца многих критиков. Рассказываем, что же у нее получилось.

Преподавательница английской литературы и академик-лингвист Леда отправляется в Грецию. Ей необходимо было сменить обстановку и спокойно поработать около моря. На самом деле женщина страдает от одиночества, уже взрослые дочери не особо желают с ней разговаривать по телефону, а с мужем она давно в разводе. На пляже она знакомится с молодой матерью Ниной, и ее солнечные дни, полные отдыха, кардинально меняются.

Незнакомая дочь

В этом году кураторы конкурсной программы старались соблюсти гендерный баланс, поэтому можно встретить картины, исключительно рассказывающие мужские или женские истории. У Мэгги Джилленхол именно такая работа, она берет роман Элены Ферранте и адаптирует его под киноэкран. С самого начала картинка слишком хаотична, драматургия приходит только после, когда ручная камера наконец-то начинает дружить с образами греческих просторов, флешбэками из прошлого и эмоциональным состоянием героини Оливии Колман. Картина все равно остается немного книжной, но по-настоящему искренней как раз из-за того, что оригинальный текст так сильно влияет на повествование.

Камера операторки Элен Лувар снимает очень близко, иногда совсем не фокусируется на деталях, но одновременно с этим у всех действующих лиц не получается скрывать свое настоящее «я». Руки, ноги, морщины на лице, гнилые персики и другие детали освещаются при помощи крупных планов. Диалоговые сцены запечатлены с таким же тщательным анализом, поэтому каждый кадр кажется интимным и очень личным.

В своём дебюте Мэгги Джилленхол приглашает зрителей стать свидетелями очень личной драмы, которую героиня Оливии Колман долго держала в себе. Внезапно самыми близкими людьми становятся работник пляжа, хозяин условной гостиницы и постояльцы одной греческой виллы. Незнакомцы оказываются лучшими слушателями и самыми понимающими людьми. Они не задают лишних вопросов, приносят осьминогов на ужин, а потом просто разрешают прилечь к ним на плечико.

Незнакомая дочь

На Венецианском кинофестивале в этом году через один фильм фигурирует тема отношений между детьми и родителями. Классически обычно в таких историях в центре внимания оказываются женщины и их переживания. В картине «Незнакомая дочь» сюжет изначально ошибочно предлагает зацепиться за эту тему, но с каждой минутой сюжет меняется, и на экране предстает совершенно другая репрезентация феминного настоящего.

Картина, в первую очередь, про выбор, прощение и свободу, где всегда есть несколько моментов для сумасшествия. Последнее вполне объясняемое и слишком человечное, как и все взаимоотношения между главными действующими лицами.