Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Незнакомая дочь
Награды и номинации фильма Незнакомая дочь
Награды и номинации фильма Незнакомая дочь 2021
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Оскар 2022
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2021
Лучший сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Песочный человек
Написать отзыв
2025, США, ужасы
127 млн просмотров у этой серии «Маши и медведя» говорят сами за себя: главную героиню тут не узнать
Слухи подтвердились: Disney запускает новый «Бегущий в лабиринте» — не думайте, это не ремейк и не продолжение
Зрители прощали «Невскому» многое, но это не забыли: как воскрес Фома в пятом сезоне?
Настоящая боль второго сезона «Одни из нас» — уход Педро Паскаля (или нет?): сценаристы нашли способ выкрутиться
Зрители полюбили «Няню Оксану» и требуют продолжения: есть одна загвоздка — 2-го сезона может не быть
Успех Елизаветы II творит чудеса: Netflix снимает новую «Корону», теперь с американской семейкой №1
У нового мультфильма Netflix — вайб «Шоколадной фабрики» и 5,9 млн просмотров: за неделю пробил себе дорогу в мировой топ
10 самых рейтинговых аниме на IMDb в октябре: «Ван-Пис» и «Гачиакута» не на вершине – их нагло столкнул тайтл с оценкой 9.8
Тест для выросших на кино СССР: всомните 5 фильмов о роботах по кадрам – страшилы из «Ну, погоди!» здесь не будет
Избранный, пробуждение и агенты повсюду: у «Матрицы» есть клон — вышел за год до истории про Нео
«Духовная сестра Катерины»: не тратьте время на поиск аналогов «Москва слезам не верит» – ИИ за секунду выявил 3 ленты с рейтингом 7.3+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667