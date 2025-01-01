Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Незнакомая дочь Награды и номинации фильма Незнакомая дочь

Награды и номинации фильма Незнакомая дочь 2021

Оскар 2022 Оскар 2022
Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2022 Золотой глобус 2022
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2021 Венецианский кинофестиваль 2021
Лучший сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022 Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Песочный человек
Песочный человек
2025, США, ужасы
127 млн просмотров у этой серии «Маши и медведя» говорят сами за себя: главную героиню тут не узнать
Слухи подтвердились: Disney запускает новый «Бегущий в лабиринте» — не думайте, это не ремейк и не продолжение
Зрители прощали «Невскому» многое, но это не забыли: как воскрес Фома в пятом сезоне?
Настоящая боль второго сезона «Одни из нас» — уход Педро Паскаля (или нет?): сценаристы нашли способ выкрутиться
Зрители полюбили «Няню Оксану» и требуют продолжения: есть одна загвоздка — 2-го сезона может не быть
Успех Елизаветы II творит чудеса: Netflix снимает новую «Корону», теперь с американской семейкой №1
У нового мультфильма Netflix — вайб «Шоколадной фабрики» и 5,9 млн просмотров: за неделю пробил себе дорогу в мировой топ
10 самых рейтинговых аниме на IMDb в октябре: «Ван-Пис» и «Гачиакута» не на вершине – их нагло столкнул тайтл с оценкой 9.8
Тест для выросших на кино СССР: всомните 5 фильмов о роботах по кадрам – страшилы из «Ну, погоди!» здесь не будет
Избранный, пробуждение и агенты повсюду: у «Матрицы» есть клон — вышел за год до истории про Нео
«Духовная сестра Катерины»: не тратьте время на поиск аналогов «Москва слезам не верит» – ИИ за секунду выявил 3 ленты с рейтингом 7.3+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше