Блокадный дневник, 2020

Февраль 1942 года, первая блокадная зима в Ленинграде. Наступают лютые морозы, пережить которые удастся далеко не всем. Советские граждане, оказавшиеся в западне, страдают от голода, отсутствия электричества и отопления. Ждать помощи извне бессмысленно, а вокруг — лишь смерть и опустошение.
«Блокадный дневник» — вольная интерпретация стихов известной поэтессы Ольги Берггольц, а также свидетельств очевидцев, прошедших Великую Отечественную войну. Гиперреалистичная черно-белая драма режиссера и сценариста Андрея Зайцева («14+», «Бездельники»), удостоенная наград на ММКФ и «Золотом орле», посвящена одному из самых мрачных этапов нашей истории, редко фигурирующему в российском кинематографе.
По заснеженному городу бредет одинокая девушка Ольга. Ей открывается жуткая картина, воспроизведенная с документальной точностью. Прежде чем покинуть дом, она похоронила мужа, с которым была счастлива. У вдовы остался только отец, который предположительно работает в госпитале на другом конце Ленинграда. Чтобы встретиться с единственным близким человеком, Ольга должна пройти длинный путь, усыпанный обледеневшими трупами.
Минусовая отметка достигает тридцати градусов. Транспорт не функционирует, а трамваи переполнены пассажирами, заснувшими навсегда. Улицы покрыты непреодолимыми сугробами. Призрачные фигуры выстраиваются в ряд за кусочком хлеба. Вокруг разрываются снаряды, уничтожающие целые кварталы. Невзирая на ужас, охвативший город, девушка продолжает идти, не останавливаясь ни на секунду. Каким окажется финал этого путешествия?
Ольга Берггольц — реальная историческая фигура, прошедшая блокаду и написавшая в этот период свои наиболее известные поэмы. Ее муж Николай Молчанов действительно умер зимой 1942 года от голода, а отец Федор Берггольц, отказавшийся стать осведомителем, в марте был выслан из осажденного Ленинграда в Минусинск.
В основу сюжета легла автобиографическая повесть Берггольц «Дневные звезды», впервые опубликованная в 1955 году. По мотивам произведения в 1966 году Игорь Таланкин снял экранизацию, участвовавшую в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля.
Еще одним источником послужили воспоминания писателя Даниила Гранина.
Режиссером, автором сценария, продюсером и монтажером выступил Андрей Зайцев, знакомый широкой аудитории по молодежной драме «14+». В своем творчестве он уже касался темы Великой Отечественной войны, в 2010 году выпустив документальную ленту о Викторе Астафьеве, а в 2012 году снявший мини-сериал о ветеранах.
По словам Зайцева, показанное на экране представляет собой не художественный вымысел, а документальную реальность.
Премьера должна была состояться на День Победы 9 мая 2020 года, однако пандемия COVID-19 привела к переносу релиза на год.
Главную роль исполнила актриса Ольга Озоллапиня, прежде снимавшаяся в кинокартине Зайцева «14+».
Военная драма вызвала преимущественно негативную реакцию зрителей еще до выхода в прокат. Трейлер, представленный на видео-сервисе YouTube, на момент премьеры «Блокадного дневника» в кинотеатрах имеет 4,8 тыс. дизлайков при 1,2 тыс. лайках.
Февраль 1942 года, лютые морозы, страшный голод, не работает водопровод и электричество, транспорт стоит, Ленинград завален снегом и парализован. Молодая женщина Ольга идёт через весь город к своему отцу. Она только что похоронила мужа и уверена, что скоро тоже умрёт от голода. Она хочет в последний раз увидеть своего отца и проститься с ним. Этот фильм – блокадная Одиссея, где зритель вместе с героиней проходит через весь город, встречает самых разных людей, попадает в сложные ситуации и видит, в каком состоянии находился Ленинград и его жители.