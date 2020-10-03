Блокадный дневник, 2020

Февраль 1942 года, первая блокадная зима в Ленинграде. Наступают лютые морозы, пережить которые удастся далеко не всем. Советские граждане, оказавшиеся в западне, страдают от голода, отсутствия электричества и отопления. Ждать помощи извне бессмысленно, а вокруг — лишь смерть и опустошение.

«Блокадный дневник» — вольная интерпретация стихов известной поэтессы Ольги Берггольц, а также свидетельств очевидцев, прошедших Великую Отечественную войну. Гиперреалистичная черно-белая драма режиссера и сценариста Андрея Зайцева («14+», «Бездельники»), удостоенная наград на ММКФ и «Золотом орле», посвящена одному из самых мрачных этапов нашей истории, редко фигурирующему в российском кинематографе.

По заснеженному городу бредет одинокая девушка Ольга. Ей открывается жуткая картина, воспроизведенная с документальной точностью. Прежде чем покинуть дом, она похоронила мужа, с которым была счастлива. У вдовы остался только отец, который предположительно работает в госпитале на другом конце Ленинграда. Чтобы встретиться с единственным близким человеком, Ольга должна пройти длинный путь, усыпанный обледеневшими трупами.

Минусовая отметка достигает тридцати градусов. Транспорт не функционирует, а трамваи переполнены пассажирами, заснувшими навсегда. Улицы покрыты непреодолимыми сугробами. Призрачные фигуры выстраиваются в ряд за кусочком хлеба. Вокруг разрываются снаряды, уничтожающие целые кварталы. Невзирая на ужас, охвативший город, девушка продолжает идти, не останавливаясь ни на секунду. Каким окажется финал этого путешествия?