«Друзья: Воссоединение»: Рецензия Киноафиши

Наверно, никто не боится использовать слово «популярный» при упоминании «Друзей». Естественно, еще тогда, в 1994 году и даже чуть ранее, такой ситком был первопроходцем на телевидении, так как никто не пытался снять шоу сразу же про шестерых персонажей и современную молодежь. Проблемы с родителями, невозможность найти работу или же просиживание штанов на нелюбимом месте, непонимание, как и с чего начинать взрослую жизнь, а я еще надо как-то улучшить свои любовные похождения – все это до боли знакомо, происходило с нами и до сих пор дает о себе знать. Так история про шестерых друзей превратилась из общественной сразу же в личную и оказалась в сердце практически даже самого непробиваемого зрителя. «Друзья» стали семьей, теми самыми близкими, к которым обращаешься в самые сложные и счастливые моменты. Как раз именно на такой атмосфере и пытались сыграть создатели спецвыпуска «Друзья. Воссоединение», рассчитывая только на эмоции и чувства, иногда от случая к случаю обсуждая действительные факты или изнурительную статистику.

Сериал «Друзья» закончился в 2004 году после долгих счастливых и не очень десяти лет работы. Создателей ситкома после этого постоянно спрашивали о продолжении, но они каждый раз говорили о том, что придумали идеальный финал для своих героев и не собираются ничего менять. В таком случае, если вы как зритель все еще расстроены, что спецвыпуск никак не похож на дополнительный эпизод сериала «Друзья», то можете бросать читать этот текст и не открывать «Амедиатеку». Однако если вы относитесь ко всей шестерке героев как к своим родным, то эти полтора часа экранного времени покажутся настоящим ностальгическим праздником.

Друзья: Воссоединение

Этот самый «праздник» начинается с приходом всего актерского состава «Друзей» на когда-то любимую и самую родную съемочную площадку. Понятно, что все декорации, стенды и специальные сцены были построены заново, некоторые вещи доставлены специально со складов и так далее. Создается впечатление, как будто все актеры пришли в родительский дом и снова заходят в свою старую детскую комнату, где висит куча постеров, на стеллажах лежат в прошлом любимые книжки, а гардеробную давно уже пора менять. Так Энистон, Кудроу, Швиммер, Перри, Кокс и ЛеБлан садятся на любимые сидения (никто из артистов не боролся за кресло – все хорошо), вспоминают съемки, смотрят на старом телевизоре блуперы, проводят игры и просто делятся секретами.

Параллельно с помощью волшебства документального монтажа всеми любимый Джеймс Корден берет интервью у всех актеров. Локация, конечно же, меняется, и они уже сидят около того самого фонтана с заставки – не хватает только зонтиков и песни I’ll Be There For You. Вопросы у Кордена самые простые, у зрителей-массовки точно такие же, вот только ответы оказываются искренними, хотя и сказанными по сценарию. Наверно, это единственный минус всего спецвыпуска, так как сразу же видно, что это всего лишь постановка, а не реальное классическое ток-шоу. Хотя они все снимаются по сценарию, но обычно не ощущаешь, что за всем этим стоит магия актерской игры.

Выученные реплики разбавляют записанные короткие блиц-интервью разных фанатов «Друзей». Дэвид Бекхэм будет рассказывать про любимую сцену из ситкома, Кит Харрингтон примет эстафету у бывшего футболиста, а корейская группа BTS признается, что учили английский благодаря сериалу. Lady Gaga тоже заскочит с гитарой в Central Park и споет вместе с Лизой Кудроу композицию про драного кота. Вместе с «друзьями» появятся и Гантер, и Дженис, и даже мистер Хекклс, но все равно в комнате останутся только шестеро и миллионы фанатов по всему миру.

«Друзья. Воссоединение» – это не интервью и даже не документальный фильм, но что-то именно между журналистским и кинематографическим жанрами. В первую очередь это искреннее желание сделать что-то наподобие мультимедийного альбома о прошлой жизни, собрать сторонние комментарии, найти время все заново пересмотреть и пустить слезу над какой-то старой фотографией. Скорее всего, по этой причине продюсерами спецвыпуска стали все главные актеры сериала. Зрителям же остается только радоваться, что и их включили в этот альбом и позволили оставить самые сердечные пожелания.