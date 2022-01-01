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Марта Кауффман
Марта Кауффман
Marta Kauffman
О персоне
Марта Кауффман
Marta Kauffman
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Дата рождения
21 сентября 1956
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Сценарист, Продюсер
Место рождения
Брумолл, Пенсильвания, США
Биография Марты Кауффман
Родилась 21 сентября 1956 года. Брумолл, Пенсильвания, США.
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