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Дэвид Крэйн

David Crane
Дэвид Крэйн
Дэвид Крэйн David Crane
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Дата рождения
13 августа 1957
Возраст
64 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Сценарист, Продюсер
Место рождения
Западный Нью-Йорк, Нью-Джерси, США
Биография Дэвида Крэйна

Родился 13 августа 1957 года. Западный Нью-Йорк, Нью-Джерси, США.

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