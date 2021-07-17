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Бендер: Золото Империи Бендер: Золото Империи
Киноафиша Фильмы Бендер: Золото Империи Отзывы о фильме «Бендер: Золото Империи »
Бендер: Золото Империи 2021 / Россия
6.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Отзывы о фильме «Бендер: Золото Империи »

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В первой части «Бендера» уроженец вымышленного Солнечноморска Ося Задунайский (Арам Вардеванян) знакомился с турецкоподданным Ибрагимом Бендером (Сергей Безруков) и пускался вместе с ним на поиски усеянного драгоценными камнями жезла графа Румянцева. Вокруг тем временем бушевала Гражданская война: город на берегу Черного моря занимали то красные, то белые, а возникшим хаосом умело пользовался местный бандит Мишка Япончик (Никита Кологривый). Вторая часть начинается там же, где…

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Сергей Газукин 17 июля 2021, 21:05
Оценка
Первый фильм развеселил и это в наше мрачное то время.Посмотрим вторую думаю не разочаруюсь. Было много остроумных диалогов и сам сюжет необычайно интересен.
17 июля 2021, 21:05 Ответить
Александр Шибанов 23 июля 2021, 11:04
Оценка
Ну кто на такую парашу деньги выделяет??? Кто!!!??? Зачем??? Очередное отечественное гов...нище.
23 июля 2021, 11:04 Ответить
Rusakova1970 30 июля 2021, 15:18
Оценка
Как правило, продоложения и ремейки сильно уступают оригиналам или первой части произведения. Но в данном случае, продолжение истории мне понравилась даже больше первой. Событий произошло не так много, но те, что произошли захватили и мобильностью, динамичностью происходящего, и трагизмом, и яркими, красочными съёмками,спецэффектами. Сцены нисколько не затянуты. А сняты так, что захватывают м держат в напряжении до конца. Прекрасные актёры, яркое воплощение характеров. Просто супер! Ждём третью, финальную часть. Уже не сомневаюсь, что она будет, как минимум, ни хуже первых двух. А, может быть, и лучше! Почему бы и нет?!
30 июля 2021, 15:18 Ответить
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