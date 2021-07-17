Наша рецензия

В первой части «Бендера» уроженец вымышленного Солнечноморска Ося Задунайский (Арам Вардеванян) знакомился с турецкоподданным Ибрагимом Бендером (Сергей Безруков) и пускался вместе с ним на поиски усеянного драгоценными камнями жезла графа Румянцева. Вокруг тем временем бушевала Гражданская война: город на берегу Черного моря занимали то красные, то белые, а возникшим хаосом умело пользовался местный бандит Мишка Япончик (Никита Кологривый). Вторая часть начинается там же, где…