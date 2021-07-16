«Бендер: Золото Империи »: Рецензия Киноафиши

В первой части «Бендера» уроженец вымышленного Солнечноморска Ося Задунайский (Арам Вардеванян) знакомился с турецкоподданным Ибрагимом Бендером (Сергей Безруков) и пускался вместе с ним на поиски усеянного драгоценными камнями жезла графа Румянцева. Вокруг тем временем бушевала Гражданская война: город на берегу Черного моря занимали то красные, то белые, а возникшим хаосом умело пользовался местный бандит Мишка Япончик (Никита Кологривый). Вторая часть начинается там же, где закончился первый фильм: герои по-прежнему хотят заполучить жезл и ввязываются в одну смертельно опасную авантюру за другой. Правда, теперь в игре появляются новые лица. В борьбу за сокровище вступают одержимый идеей смерти сектант и анархист Нестор Махно (Павел Деревянко), заикающийся комдив Григорий Котовский (Юрий Колокольников) и рыжеволосая киллерша (Вера Брежнева), личность которой персонажам предстоит установить чуть позже.

Без краткой справки о создателях фильма, наверное, тоже не обойтись. Трилогия «Бендер» – новое детище компании «Среда», которая несколько лет назад превратила Николая Васильевича Гоголя в сыщика-экстрасенса. Схема трансформации известной личности в персонажа отдельной кинематографической вселенной была признана успешной, и теперь ее решили применить к другому герою – «великому комбинатору» и «идейному борцу за денежные знаки» из романов Ильфа и Петрова. От литературного первоисточника, впрочем, мало что осталось. В проекте, который потом будет выпущен и в виде сериала, Остапу всего 19, и больше всего на свете он хочет найти папу. Когда на пути юноши возникает Абрам (он же Ибрагим) Бендер, воображение Оси тут же делает из него отцовскую фигуру (вопрос о реальном родстве при этом остается открытым).

Бендер: Золото Империи

Поскольку на создание оригинального визуального мира у авторов сил и таланта не хватает, за основу берутся лучшие западные образцы. В случае с «Гоголем» это была «Сонная лощина», в случае с «Бендером» – «Пираты Карибского моря». Капитан Ибрагим «Воробей» Бендер в исполнении Сергея Безрукова носит шляпу с лентами, украшает руки кольцами и браслетами и щурится почти как Джонни Депп. Копируются не только отдельные детали, но и сюжетные повороты, и даже саундтрек, написанный «под Клауса Бадельта».

Первый фильм, несмотря на явную вторичность, вышел лихим. Солнечноморск гармонично соединил черты Одессы и Бирмингема из «Острых козырьков», Безруков не усердствовал с фирменными драматическими нашептываниями, красавчик Арам Вардеванян получил статус восходящей звезды. Вторая картина, увы, рушит все эти достижения. Удивительно, как, даже имея перед глазами готовую кальку в виде «Пиратов», российские кинематографисты не смогли удержать уже взятую вершину. С территории обаятельного плутовского романа «Золото империи» переходит на территорию еврейских анекдотов, дешевого садистского трэша и скабрезных шуток про женскую анатомию. Это не приквел «Золотого теленка» или «12 стульев», это уже какой-то «Бендер капут» или «Бендер против Наполеона».

Ося и Ибрагим маскируются с помощью пейсов, Махно устраивает массовую бойню, снятую с кровожадностью, которая как-то не вписывается в каноны приключенческого кино. Котовский вообще никак не участвует в действии и большую часть фильма неуклюже клеит рыжеволосую героиню Брежневой. Маме Остапа, эмигрировавшей в Констанцу, предлагают работу в публичном доме, а подругу Соню хотят изнасиловать, пока она находится в бессознательном состоянии – и да, подразумевается, что это смешно. Чудовищное отношение к женским персонажам вообще лучше всего характеризует создателей «Бендера». Разнообразных мужских образов в фильме предостаточно, а вот женщинам нельзя выбрать даже между классическим «мамочка или шлюха» – тут по умолчанию дано только второе. К героиням раз за разом предъявляется одно-единственное требование, выраженное хозяйкой румынского борделя, которая требует от Осиной родительницы срочно показать грудь.

Бендер: Золото Империи

В такое же откровенное похабство скатывается сценарий. Хронометраж фильма растягивается бессмысленными плясками, убитые герои оживают без всякой логики, казни то вершатся за пару секунд, то вдруг превращаются в театральное действо, когда приговоренным зачем-то долго завязывают глаза. Талантливые, но не слишком известные актеры вроде замечательного Никиты Кологривого (это настоящая находка «Бендера»!) отодвигаются на второй план, чтобы место в кадре могли занять более узнаваемые личности в уже надоевших амплуа. Нет, это не Рио-де-Жанейро. Это беспощадная российская кинопровинция, и получить удовольствие от путешествия в нее смогут только ярые фанаты Сергея Витальевича Безрукова. Они видали и не такое.