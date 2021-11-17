Обитель зла: Раккун-Сити
– Раккун-Сити, где когда-то располагался фармацевтический гигант корпорация Umbrella и где вовсю бурлила жизнь, превратился в город-призрак на Среднем Западе. Компания давно переехала, но на ее месте глубоко под землей набирает силу великое зло. Когда оно вырвется на свободу, единственный шанс выжить уцелевшей горстке людей – сплотиться и узнать всю правду о корпорации Umbrellа.
Главная героиня, когда то была красоткой из сериала Молокососы и не плохо смотрелась в глупом фильме Бегущие в лабиринте, но тут явно выглядит чужой и заблудившейся.
- Где ты научилась стрелять?
- Ну я выросла в приюте, потом сама за себя постояла на улицах.
Как то не убедительно.
Персонажи хаотично перемещаются по локациям, появляются всегда когда этого нужно сюжету. Мастерски убивают кого надо, так же мастерски умирают.
Порадовали клишированные фразы, но их было мало и общей атмосферы трэша и угара в стиле Планеты страха, они не создавали.
Не могу сказать, что было скучно. Но было не особо интересно.
Зомби прикольные - как в игре, понимаю почему сделали именно таких :) Главный монстр тоже прикольный, хоть и актер играет не убедительно.
Итого: если бы весь фильм не снимался на серьезных щах, имхо, было бы лучше.
