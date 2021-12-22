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Йоханнес Робертс
Йоханнес Робертс
Johannes Roberts
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Йоханнес Робертс
Johannes Roberts
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Дата рождения
24 мая 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Йоханнес Робертс
Родился 24 мая 1976 года. Кембридж, Англия, Великобритания.
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Фильмография Йоханнес Робертс
Обитель зла: Раккун-Сити
боевик, ужасы, мистика
2021, Германия / США
6.0
Синяя бездна 2
приключения, триллер, ужасы
2019, Великобритания
7.0
Незнакомцы: Жестокие игры
ужасы
2018, США
5.0
По ту сторону двери
ужасы
2016, Индия / Великобритания
7.0
Синяя бездна
триллер
2016, Великобритания
5.0
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На YouTube стали доступны первые девять минут фильма «Обитель зла: Раккун-Сити»
Студия Sony привлекает внимание к цифровой премьере хоррора.
Написать
22 декабря 2021 12:06
Режиссер «Обители зла: Раккун-Сити» рассказал, почему фильм основан сразу на двух играх
Он признается, что пожадничал.
Написать
25 ноября 2021 16:35
Критики неоднозначно приняли фильм «Обитель зла: Раккун-Сити»
Они оценили попытку свежего подхода к адаптации франшизы и верность атмосфере игры, но исполнение, по их мнению, подкачало.
Написать
24 ноября 2021 11:04
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