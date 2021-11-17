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Обитель зла: Раккун-Сити Обитель зла: Раккун-Сити
Киноафиша Фильмы Обитель зла: Раккун-Сити Отзывы о фильме «Обитель зла: Раккун-Сити»
Resident Evil: Welcome to Raccoon City Обитель зла: Раккун-Сити 2021 / Германия / США
6.2 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «Обитель зла: Раккун-Сити»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Небольшой городок Раккун-Сити существует лишь благодаря фармацевтической корпорации Umbrella. Правда, ей осталось работать недолго, и все предприятие спешно вывозят из здешних мест. Сделать это без эксцессов не удается, ведь в лабораториях занимались далеко не лекарствами. Одна из таких разработок по биологическому оружию превращает жителей в зомби, готовых есть все живое на своем пути. Теперь горстке уцелевших из полицейского участка предстоит объединиться, чтобы найти выход из города до его…

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evgenbobsan 17 ноября 2021, 01:02
Трейлеры без звука
17 ноября 2021, 01:02 Ответить
User 20 ноября 2021, 17:18
Оценка
Где заук???
20 ноября 2021, 17:18 Ответить
Deacon Sent John 23 ноября 2021, 06:14
в ответ на сообщение User от 20 ноября 2021, 17:18
Оценка
Боже, нашли где смотреть трейлеры🤦🏻‍♂
23 ноября 2021, 06:14 Ответить
alkart 25 ноября 2021, 10:02
Оценка
Фильм не понравился. Три раза за просмотр даже засыпал. Бутафорные, дешёвые зомби, заезженная тема, воспользовались популярным названием...
25 ноября 2021, 10:02 Ответить
zolotarevfeliks1234 25 ноября 2021, 23:46
Оценка
Очень понравился. Я прям в восторге)))
25 ноября 2021, 23:46 Ответить
Евгений Непомнящий 26 ноября 2021, 12:46
Оценка
Дешевый фильм с плохим сценарием,отсутствием актёрской игры и логики в действиях как персонажей так и зомби.Боже, там даже массовка в виде зомби нормально сыграть не смогла, а об актёрах речи даже не идёт.Тупой фильм,который и не старались качественно снять.
26 ноября 2021, 12:46 Ответить
Евгений Непомнящий 26 ноября 2021, 12:48
в ответ на сообщение alkart от 25 ноября 2021, 10:02
Оценка
Полностью поддерживаю!
26 ноября 2021, 12:48 Ответить
egortepluhin9 27 ноября 2021, 15:08
Оценка
Фильм просто ни о чем, зря потраченные деньги.еще и продолжение этой лажи хотят сделать, и так хуже некуда.
27 ноября 2021, 15:08 Ответить
artem.varlamov.1994 28 ноября 2021, 08:57
Оценка
\nХорошой фильм для знающих и интересующихся - данной серией фильмов. Хорошее и интересное времяпровождение с разъяснением некоторых моментов и случаев в фильмах обеспечен.
28 ноября 2021, 08:57 Ответить
User 28 ноября 2021, 19:49
Оценка
Не понравился. Дешевая графика, отсутствие сюжета, плохая актерская игра.
28 ноября 2021, 19:49 Ответить
deman9007 29 ноября 2021, 05:19
Оценка
Являюсь ярым фанатом Resident Evil, именно игровой вселенной, не считая \"больных\" частей от 1 лица, играл начиная с 1 консоли от сони. Игры просто превосходные, но фильм...ужасный отстой... Пошёл на фильм и был полностью разочарован,лучше бы не ходил, актёры никакие, в плане подбора, актёры не похожи на персонажей игры, Карлос вообще какой-то отморозок, непонятно как попал в полицию вообще. Идея может не плохая, но фильм не оставил никаких впечатлений и эмоций, просто пустота, лучше снова пройти 1 и 2 часть старых добрый обителей, но только не переиздания, а оригинал...
29 ноября 2021, 05:19 Ответить
gridneva2804 29 ноября 2021, 20:43
Оценка
Ну как бы между , между . Страшненько , но глупенько . На разок пойдёт
29 ноября 2021, 20:43 Ответить
ferula2011 29 ноября 2021, 20:49
Оценка
ТВ3??
29 ноября 2021, 20:49 Ответить
Ferensy 30 ноября 2021, 11:05
Оценка
Сходил с товарищем в кино. Никаких серьезных ожиданий не было. Собственно этого можно было ожидать от списка актеров, они на протяжении долго времени подбирают для своей карьеры мягко говоря слабые фильмы.
Главная героиня, когда то была красоткой из сериала Молокососы и не плохо смотрелась в глупом фильме Бегущие в лабиринте, но тут явно выглядит чужой и заблудившейся.

- Где ты научилась стрелять?
- Ну я выросла в приюте, потом сама за себя постояла на улицах.

Как то не убедительно.

Персонажи хаотично перемещаются по локациям, появляются всегда когда этого нужно сюжету. Мастерски убивают кого надо, так же мастерски умирают.

Порадовали клишированные фразы, но их было мало и общей атмосферы трэша и угара в стиле Планеты страха, они не создавали.

Не могу сказать, что было скучно. Но было не особо интересно.
Зомби прикольные - как в игре, понимаю почему сделали именно таких :) Главный монстр тоже прикольный, хоть и актер играет не убедительно.

Итого: если бы весь фильм не снимался на серьезных щах, имхо, было бы лучше.
30 ноября 2021, 11:05 Ответить
diablopkd 1 декабря 2021, 17:50
Оценка
Фильм просто ужасный! Не достоин внимания фанатов. Герои были раскрыты поверхностно, Леон так вообще выставлен шутом из индийского кино. Биркин, который заслуживает отдельного фильма, получил очень очень мало экранного времени, нелепый грим и графика, которая хуже чем в игре \"Resident Evil 2 remake\" и вовсе загадили и без того ущербный фильм. Специально для фанатов не поленился и написал этот отзыв, чтобы многие может когда увидят его, передумают смотреть этот фильм, сэкономят время и деньги, которых режиссёр не достоин.
1 декабря 2021, 17:50 Ответить
murad.idrisov79 5 декабря 2021, 15:31
Дешевый фильм, простой развод. Никакого сюжета. Дват три спец эффекта и все.. зря потраченное время только крики и звуковой шум. Ребята не советую. Наверно просто кинокомпания не может оплатить налоги , поэтому таким методом вымагает деньги у зрителей. После сеанса вы потеряете настроение которое было до этого. Вообще считаю что кинотеатры не должны показывать такой хлам. Кино превратилось в го...о ои таких фильмов. Мне не описать как я разочарован. Мы с семьей не получили ничего .. никаких впячатлений только усталость и унылость..
5 декабря 2021, 15:31 Ответить
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