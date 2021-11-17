Небольшой городок Раккун-Сити существует лишь благодаря фармацевтической корпорации Umbrella. Правда, ей осталось работать недолго, и все предприятие спешно вывозят из здешних мест. Сделать это без эксцессов не удается, ведь в лабораториях занимались далеко не лекарствами. Одна из таких разработок по биологическому оружию превращает жителей в зомби, готовых есть все живое на своем пути. Теперь горстке уцелевших из полицейского участка предстоит объединиться, чтобы найти выход из города до его…
Главная героиня, когда то была красоткой из сериала Молокососы и не плохо смотрелась в глупом фильме Бегущие в лабиринте, но тут явно выглядит чужой и заблудившейся.
- Где ты научилась стрелять?
- Ну я выросла в приюте, потом сама за себя постояла на улицах.
Как то не убедительно.
Персонажи хаотично перемещаются по локациям, появляются всегда когда этого нужно сюжету. Мастерски убивают кого надо, так же мастерски умирают.
Порадовали клишированные фразы, но их было мало и общей атмосферы трэша и угара в стиле Планеты страха, они не создавали.
Не могу сказать, что было скучно. Но было не особо интересно.
Зомби прикольные - как в игре, понимаю почему сделали именно таких :) Главный монстр тоже прикольный, хоть и актер играет не убедительно.
Итого: если бы весь фильм не снимался на серьезных щах, имхо, было бы лучше.
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