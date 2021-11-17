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Небольшой городок Раккун-Сити существует лишь благодаря фармацевтической корпорации Umbrella. Правда, ей осталось работать недолго, и все предприятие спешно вывозят из здешних мест. Сделать это без эксцессов не удается, ведь в лабораториях занимались далеко не лекарствами. Одна из таких разработок по биологическому оружию превращает жителей в зомби, готовых есть все живое на своем пути. Теперь горстке уцелевших из полицейского участка предстоит объединиться, чтобы найти выход из города до его…