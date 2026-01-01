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Луис Мэндилор
Louis Mandylor
Киноафиша
Персоны
Луис Мэндилор
Луис Мэндилор
Louis Mandylor
Дата рождения
13 сентября 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Биография Луиса Мэндилора
Родился 13 сентября 1966 года. Мельбрун, Австралия.
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Популярные фильмы
7.4
Во власти страха
(2026)
Билеты
6.9
Игра их жизни
(2005)
6.8
CSI: Место преступления Нью-Йорк
(2004)
Фильмография Луиса Мэндилора
7.4
Во власти страха
Above and Below
боевик, триллер
2026, США / Испания
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Билеты
6.5
Побег из плена
Prisoner of War
боевик, триллер, военный
2025, Филиппины / США
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4.8
Близость
Affinity
боевик, драма, детектив
2025, Австралия / Чили / Таиланд / США
4
Скелет в шкафу
Skeletons in the Closet
ужасы, триллер
2024, США
6.5
Цербер
Hellhound
боевик
2024, Таиланд
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3.4
Операция «Кровавая охота»
Operation Blood Hunt
боевик, приключения, ужасы
2024, Таиланд / США
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4.6
Возрождение
Revival
ужасы, фантастика, триллер
2024, Италия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.2
3 дня на малайском
3 Days in Malay
боевик, исторический, военный
2023, Таиланд
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Новости о Луисе Мэндилоре
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