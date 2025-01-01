Втрое больше, чем Саша Белый: продюсеры были в ярости от гонораров, которые запросил Панин на съемках «Бригады»

Васильев отказался сниматься и подставил этим Ковалева: что случилось с мужем Ольги в сериале «Сваты»

Лишь однажды в истории Средиземья Саурон раскаялся и отрекся от зла: об этом знают лишь те, кто читал все книги Толкина

Жизнь глазами монстра: топ-5 сериалов про маньяков, от которых кровь стынет в жилах — почти все на реальных событиях

«Фейспалм ловил чаще, чем смеялся»: 2 сезон «Необъятного океана» хуже первого во всем — и «слитый» в Сеть финал это подтвердил

Вместо Узерли и османов — Добровольская и французы: в России еще в 90-х сняли аналог «Великолепного века» — его полюбили, но быстро забыли

«Часики-то тикают»: Бен Стиллер передумал снимать 3 сезон хитового «Разделения» — военное кино оказалось важней

На 5/5 вопросов теста ответят лишь знатоки кино СССР: вспомните 5 фильмов с «утренними» названиями по кадру

«Ляпы не играют роли»: зрители воротят нос от «Т-34» с Петровым, зато реальные танкисты называют его одним из лучших фильмов о войне

175 тысяч долларов за серию: лишь один актер в «Сверхах» греб деньги лопатой — а остальные довольствовались крохами