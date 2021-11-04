Удачное, хотя и совсем не оригинальное название, сообщает о фильме главное: «Кощей. Начало» — модное нынче переосмысление биографии сказочного злодея. В версии анимационной студии «Паровоз» он оказывается романтическим героем, юным красавцем с подбритой бровью, который гоняет на байке и носит за спиной говорящий Меч-кладенец. В похожем образе Кощей уже появлялся в самом популярном проекте студии — мультсериале «Сказочный патруль» про четырех…
Сборная солянка из всего.
Много яркости, плохая графика. Сочетания несочетаемого.
Время потрачено зря.
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