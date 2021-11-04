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Кощей. Начало Кощей. Начало
Киноафиша Фильмы Кощей. Начало Отзывы о мультфильме «Кощей. Начало»
Кощей. Начало 2021 / Россия
7.4 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о мультфильме «Кощей. Начало»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Удачное, хотя и совсем не оригинальное название, сообщает о фильме главное: «Кощей. Начало» — модное нынче переосмысление биографии сказочного злодея. В версии анимационной студии «Паровоз» он оказывается романтическим героем, юным красавцем с подбритой бровью, который гоняет на байке и носит за спиной говорящий Меч-кладенец. В похожем образе Кощей уже появлялся в самом популярном проекте студии — мультсериале «Сказочный патруль» про четырех…

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Елена Король 4 ноября 2021, 10:46
Оценка
За последнее время один из самых классных, красочных, веселых и переживательных мультфильмов. Здесь собрали самых популярных сказочных героев, преподнесли их детям немного в другом амплуа и это получилось прикольно! В сказке использовали много современных фишек,) Посмотрите, получите огромное удовольствие))
4 ноября 2021, 10:46 Ответить
viktor_mohov 4 ноября 2021, 13:33
Оценка
Мультик супер.
4 ноября 2021, 13:33 Ответить
rishikeshbox 6 ноября 2021, 14:50
Оценка
Слабо. Спецэффекты хороши, сюжет слаб. Взрослым будет скучно.
6 ноября 2021, 14:50 Ответить
Наталья Компанченко 6 ноября 2021, 18:28
Оценка
Очень понравился мультфильм. Скучно не было. Какие то моменты волнительные, какие то смешные.
6 ноября 2021, 18:28 Ответить
Алёна Боровикова 8 ноября 2021, 11:34
Оценка
С пpeвeликим удoвoльcтвиeм пocмoтpeла замечательный мультфильм "Кощей Начало"! Дoбpый, кpacoчный, a глaвнoe - cмeшнoй! Получила бoльшoe удoвoльcтвиe от шуток, юмopa и aтмocфepы! Водяной - этo нeчтo! Тaкoй пpoкaзник, a из воды вceгдa cуxим выxoдит. Вce, кто eщё не cмoтpeл, oбязaтeльнo cxoдитe! Вы не пoжaлeeтe! А шутки то какие: "Эх, зря, мы за него голосовали!" Смoтpeли c дoчкoй, oнa пoлучилa мope позитива! Мультфильм, очень крутой! Есть cюжeт, a не пpocтo бpoдят глaвныe гepoи без дeлa, увлекательный сценарий с интригой и драматургией! Музыкальное оформление, графика, озвучка - всё на высшем уровне! Давно не получала такого удовольствия! В oбщeм, могу coвeтoвaть к ceмeйнoму пpocмoтpу, ecли у вac дeти, caмoe то! А взрослым особенно рекомендую, главное не пропускайте ничего, слушайте между строк, там спрятаны все шуточки!!!
8 ноября 2021, 11:34 Ответить
alla.islaeva 10 ноября 2021, 08:19
Оценка
Мультфильм очень крутой! Графика просто на высоте. Смотрели всей семьёй. Понравились ещё шуточки и озвучка) Не знаю от чего иы больше смеялись. В общем "Кощей. Начало" хороший мультфильм, который можно посмотреть в кругу семьи и друзей. Скучно точно не будет!
10 ноября 2021, 08:19 Ответить
Татьяна Лапшина 14 ноября 2021, 18:36
Оценка
Сегодня с сыном просмотрели мультфильм. Довольны остались оба, и я и он. мультфильм интересный, хорошие спецэффекты, замечательный сюжет. интересно будет и детям и взрослым. Всем советую, не пожалеете
14 ноября 2021, 18:36 Ответить
Satanaa Jan 15 февраля 2023, 21:57
Оценка
Непонятно кто пишет все эти хвалебные отзывы.

Сборная солянка из всего.
Много яркости, плохая графика. Сочетания несочетаемого.
Время потрачено зря.
15 февраля 2023, 21:57 Ответить
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