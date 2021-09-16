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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Андрей Колпин
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Фильмография Андрея Колпина
Забытое чудо
анимация, семейный, приключения
2022, Россия
0.0
Кощей. Начало
анимация, приключения, семейный
2021, Россия
7.0
Фиксики. Большой секрет
анимация, детский, семейный, приключения
2017, Россия
7.0
Война миров
детский, анимация
2007, Россия
6.0
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Появился финальный трейлер российского мультфильма «Кощей. Начало»
Спин-офф «Сказочного патруля» о молодости знаменитого фольклорного персонажа выйдет уже в следующем месяце.
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16 сентября 2021 10:55
Необычное воплощение знакомых персонажей: Вышел трейлер мультфильма «Кощей. Начало»
Спин-офф «Сказочного патруля» выйдет осенью.
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2 июня 2021 10:43
Студия «Паровоз» выпустила первый тизер мультфильма «Кощей. Начало»
Анимационный фильм о молодости знаменитого сказочного персонажа окажется в прокате уже осенью.
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2 апреля 2021 16:42
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