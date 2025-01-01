Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Иван Федотов
Киноафиша
Персоны
Иван Федотов
Иван Федотов
Дата рождения
11 января 1987
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Заинск, Россия
В каком театре играет
Театр.doc industrial
Театр Сатиры
Развернуть
Популярные фильмы
8.9
Чикатило
(2021)
6.0
Москвы не бывает
(2020)
0.0
Тихий Дон
(2015)
Фильмография Иван Федотов
Жанр
Все
Военный
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Приключения
Триллер
Фантастика
Год
Все
2025
2021
2020
2015
Все
4
Фильмы
1
Сериалы
3
Актер
4
Никто не знает про Маньпупунер
приключения, драма
2025, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть в
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
8.9
Чикатило
драма, детектив
2021, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть в
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6
Москвы не бывает
Moskvy ne byvaet
комедия, триллер, фантастика
2020, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть в
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Тихий Дон
драма, военный, исторический
2015, Россия
Элронд знал не всё: был другой путь уничтожения Кольца, о котором Джексон умолчал в фильмах
Думали, Джейсон из «Пятницы, 13-е» остался в «Хрустальном озере»? Теперь он охотится в «Ходячих мертвецах» на Дэрила Диксона
Турки вновь удивляют: премьера «Наследного принца» стартовала с крепких рейтингов — зрители говорят, что похоже на «Чукур»
«Откуда у фюдей фефекты фикции?»: самый уморительный момент «По семейным обстоятельствам» Быков придумал на ходу — и выбесил цензуру СССР
«Новые главы биографии»: культовый персонаж из «Простоквашино» выйдет из тени — впереди масштабный сольный проект
«Петя — рисковый парень»: а вы знали, что в России есть свой «Ходячий замок»? Этот мульт с оценкой 7.3 и своим Хаулом советует ИИ
По стопам Дженнифер Лоуренс: молодая звезда Голливуда ставит рекорды с гонораром в $25 млн — а ведь еще даже 30 не стукнуло
Хмельные девахи вместо топора и плахи: почему Джейме не казнили после убийства Безумного короля — в «Игре престолов» прояснить «забили»
Советские критики хвалили «Дядю Ваню» из-за «уникального» способа съемок: но Кончаловский пошел на это не от хорошей жизни
Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году
«Где-то между "Барби" и "Лего"»: авторы приоткрыли завесу тайны — фильм по The Sims преподнесет массу сюрпризов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667