Киноафиша Персоны Иван Федотов

Иван Федотов

Дата рождения
11 января 1987
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Заинск, Россия
В каком театре играет

Популярные фильмы

Чикатило 8.9
Чикатило (2021)
Москвы не бывает 6.0
Москвы не бывает (2020)
Тихий Дон 0.0
Тихий Дон (2015)

Фильмография Иван Федотов

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 1 Сериалы 3 Актер 4
Никто не знает про Маньпупунер
Никто не знает про Маньпупунер
приключения, драма 2025, Россия
Чикатило 8.9
Чикатило
драма, детектив 2021, Россия
Москвы не бывает 6
Москвы не бывает Moskvy ne byvaet
комедия, триллер, фантастика 2020, Россия
Тихий Дон
Тихий Дон
драма, военный, исторический 2015, Россия
