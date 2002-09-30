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Мэдди Зиглер
Maddie Ziegler
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Мэдди Зиглер
Мэдди Зиглер
Maddie Ziegler
Дата рождения
30 сентября 2002
Возраст
23 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Биография Мэдди Зиглер
Родилась 30 сентября 2002 года. Питтсбург, Пенсильвания, США.
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7.2
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боевик, триллер
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8.8
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2026,
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Моя старая задница
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2024, Канада / США
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2021, США
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Рецензия
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Скуби-Ду и угадай кто?
комедия, семейный, детектив
2019, США/Южная Корея/Филиппины
7.5
Балерина
Ballerina
анимация, семейный
2017, Франция / Канада
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Книга Генри
The Book of Henry
драма
2017, США
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Рецензия
6.1
Остин и Элли
комедия, семейный, музыка
2011, США
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Новости о Мэдди Зиглер
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