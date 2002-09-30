Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мэдди Зиглер
Мэдди Зиглер Maddie Ziegler
Киноафиша Персоны Мэдди Зиглер

Мэдди Зиглер

Maddie Ziegler

Дата рождения
30 сентября 2002
Возраст
23 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой боевиков

Биография Мэдди Зиглер

Родилась 30 сентября 2002 года. Питтсбург, Пенсильвания, США.

Популярные фильмы

Sia: Nostalgic for The Present 8.8
Sia: Nostalgic for The Present (2026)
Балерина 7.5
Балерина (2017)
Скуби-Ду и угадай кто? 7.2
Скуби-Ду и угадай кто? (2019)

Фильмография Мэдди Зиглер

Смертельно прекрасна 7.2
Смертельно прекрасна Pretty Lethal
боевик, триллер 2026, США
Смотреть трейлер Рецензия
Sia: Nostalgic for The Present 8.8
Sia: Nostalgic for The Present Sia: Nostalgic for the Present
музыка 2026,
Моя старая задница 7.1
Моя старая задница My Old Ass
комедия 2024, Канада / США
Смотреть трейлер
Мьюзик 4.2
Мьюзик Music
драма, мюзикл 2021, США
Смотреть трейлер Рецензия
Скуби-Ду и угадай кто? 7.2
Скуби-Ду и угадай кто?
комедия, семейный, детектив 2019, США/Южная Корея/Филиппины
Балерина 7.5
Балерина Ballerina
анимация, семейный 2017, Франция / Канада
Смотреть трейлер Рецензия
Книга Генри 6.7
Книга Генри The Book of Henry
драма 2017, США
Смотреть трейлер Рецензия
Остин и Элли 6.1
Остин и Элли
комедия, семейный, музыка 2011, США
Показать еще
Новости о Мэдди Зиглер
Дженна Ортега переживает последствия стрельбы в школе в трейлере фильма The Fallout
Дженна Ортега переживает последствия стрельбы в школе в трейлере фильма The Fallout
В Санкт-Петербурге пройдёт закрытый пресс-показ мультфильма «Балерина»
В Санкт-Петербурге пройдёт закрытый пресс-показ мультфильма «Балерина»
Чайную заварку не выбрасываю, добавляю соду и весь год радуюсь: крутой лайфхак от хитрых хозяек
«Зашел в плацкарт, вдохнул и сразу пожалел»: 3 поезда РЖД, которые пассажиры ругают сильнее других
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
5 дорам от Netflix, идеальных от первой до последней минуты — такие и друзьям посоветовать не стыдно: у двух рейтинг 8,7 на IMDb
«Мама дорогая! Очуметь! Тест!»: чтобы пройти его на 100%, нужно быть фанатом «Моей прекрасной няни»
Сюжет а-ля «Невский», но в главной роли Колесников: после выхода этого детектива 6-й сезон «Первого отдела» не жду
Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»
Когда «Ментовские войны» засмотрены до дыр, включаю любой из этих 3 сериалов: нет проходных, но на пьедестале — детектив с Колесниковым
Штирлиц шел по Берну и наткнулся на вывеску на чистом русском: спустя 53 года главному ляпу «17 мгновений» нашлось объяснение
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше