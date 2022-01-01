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Гектор Элизондо
Гектор Элизондо
Hector Elizondo
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Гектор Элизондо
Hector Elizondo
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Дата рождения
22 декабря 1936
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
178 см
Биография Гектора Элизондо
Родился 22 декабря 1936 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Гектора Элизондо
День Святого Валентина
комедия, мелодрама
2010, США
7.0
Любовь во время холеры
драма, мелодрама
2007, США
7.0
Крутая Джорджия
мелодрама, драма, комедия
2007, США
7.0
Дневники принцессы 2: Как стать королевой
комедия, семейный, мелодрама
2004, США
6.0
Модная мамочка
драма, комедия
2004, США
7.0
Как стать принцессой
семейный, комедия
2001, США
7.0
Сбежавшая невеста
комедия
1999, США
6.0
Полицейский из Беверли-Хиллз 3
триллер, комедия, боевик
1994, США
7.0
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