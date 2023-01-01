Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Свободные отношения" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Музыкальная шкатулка. Зазубренная Музыкальная шкатулка. Зазубренная
Киноафиша Фильмы Музыкальная шкатулка. Зазубренная
Jagged

Музыкальная шкатулка. Зазубренная, 2021

2021 / США
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Рассказ о певице Аланис Мориссетт и ее легендарном альбоме Jagged Little Pill.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2021
Возраст 18+
Режиссер
Элисон Клаймен
В ролях
Аланис Мориссетт
Аланис Мориссетт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Музыкальная шкатулка. Зазубренная 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Музыкальная шкатулка. Зазубренная смотреть онлайн

Музыкальная шкатулка. Зазубренная
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Метки тьмы
Метки тьмы
2021, США, ужасы
Ведьма: Реинкарнация
Ведьма: Реинкарнация
2022, Мексика, ужасы
Один настоящий день
Один настоящий день
2022, Россия, триллер, криминал
Хищники
Хищники
2022, Франция / Испания, триллер
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши