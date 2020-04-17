Материнство никогда не было для Аси (Алена Ив) инстинктом, а лишь постоянной борьбой и чередой нескончаемых проблем. Она слишком рано родила дочь Вику (Шира Хаас) и, так и не сумев построить семью в России, была вынуждена переехать в Израиль в поисках лучшей жизни. Пройдет много лет: Асе уже тридцать пять, она работает медсестрой в больнице, в то время как ее дочь-подросток Вика проводит все свободное время в компании друзей-скейтеров. Мать и дочь больше похожи на сестер или лучших подруг. Однако тот факт, что Ася стала матерью в столь раннем возрасте, сильно повлиял на ее отношения с Викой.
Ася ничего не скрывает от дочери и ожидает от той такой же открытости и честности. Но Вика находится в таком возрасте, когда личное пространство и независимость стоят для нее на первом месте. Между матерью и дочерью все чаще происходят конфликты, и, несмотря на то что они живут вместе под одной крышей, они все меньше понимают друг друга, постепенно отдаляясь настолько, что практически перестают общаться. Ася пытается найти баланс между отстаиванием своего родительского авторитета и уважением точки зрения подростка, в то время как Вика продолжает бороться за свои личные границы.
Обыденный распорядок рушится в одно мгновенье, когда здоровье Вики начинает стремительно ухудшаться, и она оказывается прикованной к инвалидной коляске. Возможно для Аси это шанс наконец-то стать той любящей и поддерживающей матерью, которой так не хватало Вике все ее детство.
Премьера фильма состоялась в 2020 году на кинофестивале «Трайбека», который, как и ежегодно, должен был проходить в Нью-Йорке, однако из-за пандемии проводился в онлайн-формате. Картина получила несколько главных наград, в том числе за лучшую операторскую работу (Даниэла Новиц), лучшую женскую роль в международном художественном фильме (Шира Хаас), а также приз Норы Эфрон в области кинопроизводства (Рути Прибар), которая присуждается писательнице или режиссеру-женщине «с уникальным голосом».
Официальная заявка Израиля на 93-ю церемонию вручения премии «Оскар» в 2021 году в категории «Лучший международный художественный фильм».
Съемки фильма «Ася» проходили в конце 2018 года.
Фильм получил восемь из двенадцати номинаций Израильской киноакадемии (Ophir Awards), включая категории «Лучшая актриса» и «Лучшая женская роль второго плана».
Кинокомпания Menemsha Films официально получила права на распространение фильма на территории Северной Америки в июне 2020 года и объявила о дате премьеры израильской картины на кинофестивале «Трайбека» в Нью-Йорке в 2020 году.
В фильме говорят на двух языках – русском и иврите.
Режиссер Рути Прибар выступила также и сценаристкой фильма.
Для режиссера Рути Прибар «Ася» является дебютным полнометражным фильмом.
Помимо работы в качестве кинорежиссера Рути Прибар трудится редактором как в художественных, так и в документальных проектах.
Израильская актриса Шира Хаас получила широкую известность благодаря сериалу «Неортодоксальная», премьера которого состоялась на стриминговом сервисе Netflix в марте 2020 года.
Ася слишком рано стала матерью. Её семейная жизнь не сложилась, и она с маленькой дочкой Викой уехала в Израиль. Прошли годы, дочь стала подростком, и мать с дочерью отдалились, практически перестав общаться друг с другом. Ася сосредоточена на своей работе медсестрой в больнице и редких свиданиях с женатым мужчиной, а Вика тусуется в компании своих сверстников-скейтеров и пытается быть независимой от матери. Когда здоровье дочери внезапно ухудшается, Ася возвращается к роли матери, в которой отчаянно нуждается ее дочь, и готова на всё, чтобы избавить ребёнка от страданий.