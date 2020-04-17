Материнство никогда не было для Аси (Алена Ив) инстинктом, а лишь постоянной борьбой и чередой нескончаемых проблем. Она слишком рано родила дочь Вику (Шира Хаас) и, так и не сумев построить семью в России, была вынуждена переехать в Израиль в поисках лучшей жизни. Пройдет много лет: Асе уже тридцать пять, она работает медсестрой в больнице, в то время как ее дочь-подросток Вика проводит все свободное время в компании друзей-скейтеров. Мать и дочь больше похожи на сестер или лучших подруг. Однако тот факт, что Ася стала матерью в столь раннем возрасте, сильно повлиял на ее отношения с Викой.

Ася ничего не скрывает от дочери и ожидает от той такой же открытости и честности. Но Вика находится в таком возрасте, когда личное пространство и независимость стоят для нее на первом месте. Между матерью и дочерью все чаще происходят конфликты, и, несмотря на то что они живут вместе под одной крышей, они все меньше понимают друг друга, постепенно отдаляясь настолько, что практически перестают общаться. Ася пытается найти баланс между отстаиванием своего родительского авторитета и уважением точки зрения подростка, в то время как Вика продолжает бороться за свои личные границы.

Обыденный распорядок рушится в одно мгновенье, когда здоровье Вики начинает стремительно ухудшаться, и она оказывается прикованной к инвалидной коляске. Возможно для Аси это шанс наконец-то стать той любящей и поддерживающей матерью, которой так не хватало Вике все ее детство.