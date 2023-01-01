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Константин Плотников
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Персоны
Константин Плотников
Константин Плотников
Дата рождения
10 февраля 1990
Возраст
33 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Ленинград, СССР
Популярные фильмы
Общага
(2021)
7.2
Король и Шут
(2023)
0
Фильмография Константин Плотников
Жанр
Все
Биография
Драма
Музыка
Год
Все
2023
2021
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актер
2
Король и Шут
драма, биография, музыка
2023, Россия
7.2
Общага
драма
2021, Россия
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Новости о Константин Плотников
Герои сериала «Король и Шут» получили индивидуальные постеры
«Кинопоиск» представил первый трейлер сериала о рок-группе «Король и Шут»
Появились новые кадры из сериала «Король и Шут»
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