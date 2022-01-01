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Сержант милиции Сержант милиции
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Сержант милиции, 1975

1975 / СССР
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Сибиряк Алексей Северцев приезжает в Северную столицу для поступления на юридический факультет. Почти сразу по прибытии в Ленинград доверчивый провинциал становится жертвой преступной группы во главе с жестоким бандитом по кличке Князь. За расследование нападения с целью ограбления берется молодой сержант милиции и без пяти минут выпускник юрфака Николай Захаров. Одновременно с основной – детективной – развиваются также романтическая и социальная сюжетные линии.

  • Картина снята по мотивам одноименной повести Ивана Лазутина, написанной в 1957 году. Сам Лазутин в конце 1950-х написал на основе своей повести пьесу, которая с успехом шла во многих советских театрах до 1980-х годов.
  • Большая часть съемок прошла на натуре в Ленинграде и его пригороде, в том числе на Московском вокзале и Университетской набережной, в Михайловском саду и в саду “Нева” вдоль Полюстровского проспекта.
  • Для Алексея Минина, сыгравшего сержанта Захарова, эта роль стала самой заметной. Минин снялся всего в четырех картинах и дальнейший карьерный путь посвятил театральной сцене – сначала в Ленинградском театре драмы им. Пушкина, а затем в основанном им совместно с Григорием Кофманом «Маленьком Петербургском театре».

Приехавшего в Ленинград из Сибири Алексея Северцева ловко обманывают опытные преступники. Однажды им удается заманить Северцева в безлюдное место, избить и обворовать. Расследовать это происшествие поручают молодому сержанту милиции Николаю Захарову. Захаров проявит и находчивость, и смелость, и, конечно, задержит рецидивистов.

 

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 1975
Премьера в России 13 августа 1975
Премьера в мире 13 августа 1975
Возраст 12+
Режиссер
Герберт Раппапорт
В ролях
Алексей Минин
Любовь Соколова
Любовь Соколова
Татьяна Веденеева
Татьяна Веденеева
Иван Краско
Иван Краско
Анатолий Столбов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сержант милиции 1 постер
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Сержант милиции
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