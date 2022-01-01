Сержант милиции, 1975

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Сибиряк Алексей Северцев приезжает в Северную столицу для поступления на юридический факультет. Почти сразу по прибытии в Ленинград доверчивый провинциал становится жертвой преступной группы во главе с жестоким бандитом по кличке Князь. За расследование нападения с целью ограбления берется молодой сержант милиции и без пяти минут выпускник юрфака Николай Захаров. Одновременно с основной – детективной – развиваются также романтическая и социальная сюжетные линии. Развернуть Картина снята по мотивам одноименной повести Ивана Лазутина, написанной в 1957 году. Сам Лазутин в конце 1950-х написал на основе своей повести пьесу, которая с успехом шла во многих советских театрах до 1980-х годов.

Большая часть съемок прошла на натуре в Ленинграде и его пригороде, в том числе на Московском вокзале и Университетской набережной, в Михайловском саду и в саду “Нева” вдоль Полюстровского проспекта.

Для Алексея Минина, сыгравшего сержанта Захарова, эта роль стала самой заметной. Минин снялся всего в четырех картинах и дальнейший карьерный путь посвятил театральной сцене – сначала в Ленинградском театре драмы им. Пушкина, а затем в основанном им совместно с Григорием Кофманом «Маленьком Петербургском театре». Развернуть Приехавшего в Ленинград из Сибири Алексея Северцева ловко обманывают опытные преступники. Однажды им удается заманить Северцева в безлюдное место, избить и обворовать. Расследовать это происшествие поручают молодому сержанту милиции Николаю Захарову. Захаров проявит и находчивость, и смелость, и, конечно, задержит рецидивистов. Развернуть 6.3 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3 Продолжительность 1 час 5 минут Год выпуска 1975 Премьера в России 13 августа 1975 Премьера в мире 13 августа 1975 Возраст 12+ Режиссер Герберт Раппапорт В ролях Алексей Минин Любовь Соколова Татьяна Веденеева Иван Краско Анатолий Столбов Все актеры и съемочная группа 1 постер

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