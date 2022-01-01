Сержант милиции, 1975

Сибиряк Алексей Северцев приезжает в Северную столицу для поступления на юридический факультет. Почти сразу по прибытии в Ленинград доверчивый провинциал становится жертвой преступной группы во главе с жестоким бандитом по кличке Князь. За расследование нападения с целью ограбления берется молодой сержант милиции и без пяти минут выпускник юрфака Николай Захаров. Одновременно с основной – детективной – развиваются также романтическая и социальная сюжетные линии.
Приехавшего в Ленинград из Сибири Алексея Северцева ловко обманывают опытные преступники. Однажды им удается заманить Северцева в безлюдное место, избить и обворовать. Расследовать это происшествие поручают молодому сержанту милиции Николаю Захарову. Захаров проявит и находчивость, и смелость, и, конечно, задержит рецидивистов.