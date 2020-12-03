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Александр Рязанцев
Александр Рязанцев
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Александр Рязанцев
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Дата рождения
14 июля 1949
Возраст
73 года
Знак зодиака
Рак
Биография Александра Рязанцева
Родился 14 июля 1949 года. Железноводск, Ставропольский край, СССР (Россия).
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Фильмография Александра Рязанцева
Сентенция
драма
2020, Россия
5.0
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Варлам Шаламов и черный человек: «Сентенция» Дмитрия Рудакова
Одним из призеров Таллинского фестиваля «Темные ночи» стал фильм молодого российского режиссера Дмитрия Рудакова, ученика Алексея Учителя. Тему для дебюта постановщик выбрал непростую: его картина «Сентенция» посвящена автору «Колымских рассказов» Варламу Шаламову.
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3 декабря 2020 21:04
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