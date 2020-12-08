Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Дмитрий Рудаков
Дмитрий Рудаков
О персоне
Фильмография
Новости
Дмитрий Рудаков
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Биография Дмитрия Рудакова
Развернуть
Фильмография Дмитрия Рудакова
Сентенция
драма
2020, Россия
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
В темноте, да не в обиде: как провести международный фестиваль в эпоху пандемии
В Таллине завершился фестиваль «Темные ночи» – один из немногих в этом году смотров, не ушедших в онлайн и состоявшихся в классическом формате, то есть в кинотеатрах и со зрителями. Как ему это удалось? Сейчас расскажем.
Написать
8 декабря 2020 16:04
Варлам Шаламов и черный человек: «Сентенция» Дмитрия Рудакова
Одним из призеров Таллинского фестиваля «Темные ночи» стал фильм молодого российского режиссера Дмитрия Рудакова, ученика Алексея Учителя. Тему для дебюта постановщик выбрал непростую: его картина «Сентенция» посвящена автору «Колымских рассказов» Варламу Шаламову.
Написать
3 декабря 2020 21:04
Все новости
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас