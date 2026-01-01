Оповещения от Киноафиши
Александр Муратов
Aleksandr Muratov
Александр Муратов
Aleksandr Muratov
Дата рождения
15 февраля 1952
Возраст
74 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.3
Моонзунд
(1987)
6.7
Авдотья Павловна
(1966)
6.7
Умеете ли вы жить?
(1970)
Фильмография Александр Муратов
Алхимик. Эликсир Фауста
драма, детектив
2015, Россия
Достали!
Dostali!
мелодрама
2015, Россия
4.9
32 дeкабря
32 dekabrya
комедия
2004, Россия
4.5
Бульварный переплет
Bulvarnyy pereplyot
комедия
2003, Россия
6.4
Львиная доля
Lvinaya dolya
боевик, криминал
2001, Россия
5.9
Досье детектива Дубровского
криминал, детектив
1999, Россия
Вальдшнепы
драма
1996, Украина
6.1
Дорога никуда
Doroga nikuda
драма
1992, Украина
5.5
По прозвищу «Зверь»
...Po prozvishchu 'Zver'
боевик, криминал
1991, СССР
6.6
Криминальный квартет
Kriminalnyy kvartet
боевик, приключения, криминал
1989, СССР
7.3
Моонзунд
Moonzund
драма, мелодрама, военный, исторический
1987, СССР
5.9
Контракт века
Kontrakt veka
исторический
1985, СССР
5.4
Таможня
Tamozhnya
криминал
1982, СССР
6.7
Умеете ли вы жить?
Do you know how to live?
мелодрама
1970, СССР
6.7
Авдотья Павловна
Avdotya Pavlovna
драма
1966, СССР
6.6
У Крутого яра
On the Steep Cliff
драма
1962, СССР
