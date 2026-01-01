Оповещения от Киноафиши
Александр Муратов Aleksandr Muratov
Киноафиша Персоны Александр Муратов

Александр Муратов

Aleksandr Muratov

Дата рождения
15 февраля 1952
Возраст
74 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

Моонзунд 7.3
Моонзунд (1987)
Авдотья Павловна 6.7
Авдотья Павловна (1966)
Умеете ли вы жить? 6.7
Умеете ли вы жить? (1970)

Фильмография Александр Муратов

Жанр
Год
Алхимик. Эликсир Фауста
Алхимик. Эликсир Фауста
драма, детектив 2015, Россия
Достали! Dostali!
мелодрама 2015, Россия
32 дeкабря 4.9
32 дeкабря 32 dekabrya
комедия 2004, Россия
Бульварный переплет 4.5
Бульварный переплет Bulvarnyy pereplyot
комедия 2003, Россия
Львиная доля 6.4
Львиная доля Lvinaya dolya
боевик, криминал 2001, Россия
Досье детектива Дубровского 5.9
Досье детектива Дубровского
криминал, детектив 1999, Россия
Вальдшнепы
Вальдшнепы
драма 1996, Украина
Дорога никуда 6.1
Дорога никуда Doroga nikuda
драма 1992, Украина
По прозвищу «Зверь» 5.5
По прозвищу «Зверь» ...Po prozvishchu 'Zver'
боевик, криминал 1991, СССР
Криминальный квартет 6.6
Криминальный квартет Kriminalnyy kvartet
боевик, приключения, криминал 1989, СССР
Моонзунд 7.3
Моонзунд Moonzund
драма, мелодрама, военный, исторический 1987, СССР
Контракт века 5.9
Контракт века Kontrakt veka
исторический 1985, СССР
Таможня 5.4
Таможня Tamozhnya
криминал 1982, СССР
Умеете ли вы жить? 6.7
Умеете ли вы жить? Do you know how to live?
мелодрама 1970, СССР
Авдотья Павловна 6.7
Авдотья Павловна Avdotya Pavlovna
драма 1966, СССР
У Крутого яра 6.6
У Крутого яра On the Steep Cliff
драма 1962, СССР
