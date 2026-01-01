Оповещения от Киноафиши
Алексей Колмогоров Aleksey Kolmogorov
Алексей Колмогоров

Aleksey Kolmogorov

Дата рождения
30 мая 1960
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Сценарист, Режиссер

Популярные фильмы

Тайны госпожи Кирсановой 8.0
Тайны госпожи Кирсановой (2018)
Анна-детективъ 7.8
Анна-детективъ (2016)
Начальник разведки 7.2
Начальник разведки (2022)

Фильмография Алексей Колмогоров

Жанр
Год
Виновница
Виновница
мелодрама 2026, Россия
Молодая
Молодая
мелодрама 2025, Россия
Красный шелк 6.8
Красный шелк Krasnyy shelk
детектив, боевик 2025, Россия
Смотреть трейлер
Гуантанамера
Гуантанамера Guantanamera
приключения, боевик 2025, Россия / Куба
Смотреть трейлер
Билеты
Горящий тур
Горящий тур
драма, триллер 2024, Россия
Анна и тайны прошлого
Анна и тайны прошлого
детектив 2022, Россия
Анна и тайна ночи
Анна и тайна ночи
детектив 2022, Россия
Анна и тайна ядов
Анна и тайна ядов
детектив 2022, Россия
Начальник разведки 7.2
Начальник разведки
исторический, драма, биография, детектив 2022, Россия
Плакать нельзя 6.5
Плакать нельзя
триллер, драма 2022, Россия
Плакать нельзя 6.4
Плакать нельзя Plakat nelzya
триллер, драма 2020, Россия
Смотреть трейлер
Адвокат Ардашевъ
Адвокат Ардашевъ
детектив 2019, Россия
Тайны госпожи Кирсановой 8
Тайны госпожи Кирсановой
драма, детектив 2018, Россия
Старушки в бегах 4.7
Старушки в бегах
драма, комедия 2018, Россия
Анна-детективъ 7.8
Анна-детективъ
детектив, мелодрама 2016, Россия/Украина
Золото Глории
Золото Глории
приключения, фэнтези 2014, Россия/Куба
Спешите любить 6.4
Спешите любить Speshite lubit
мелодрама 2014, Россия
Прячься! 6.8
Прячься! Pryachsya!
триллер 2010, Германия / Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Связь времен 6.8
Связь времен Svyaz vremyon
военный, драма 2010, Россия
Ночь бойца 3.8
Ночь бойца Noch boytsa
триллер 2009, Россия
Смотреть трейлер
5.2
Фото моей девушки Foto moey devushki
мелодрама 2008, Украина / Россия
32 дeкабря 4.9
32 дeкабря 32 dekabrya
комедия 2004, Россия
