О персоне
Фильмография
Алексей Колмогоров
Aleksey Kolmogorov
Киноафиша
Персоны
Алексей Колмогоров
Алексей Колмогоров
Aleksey Kolmogorov
Дата рождения
30 мая 1960
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Сценарист, Режиссер
Популярные фильмы
8.0
Тайны госпожи Кирсановой
(2018)
7.8
Анна-детективъ
(2016)
7.2
Начальник разведки
(2022)
Фильмография Алексей Колмогоров
Жанр
Все
Биография
Боевик
Военный
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Приключения
Триллер
Фэнтези
Год
Все
2026
2025
2024
2022
2020
2019
2018
2016
2014
2010
2009
2008
2004
Все
22
Фильмы
9
Сериалы
13
Сценарист
12
Режиссер
11
Виновница
мелодрама
2026, Россия
Молодая
мелодрама
2025, Россия
6.8
Красный шелк
Krasnyy shelk
детектив, боевик
2025, Россия
Смотреть трейлер
Гуантанамера
Guantanamera
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
Смотреть трейлер
Билеты
Горящий тур
драма, триллер
2024, Россия
Анна и тайны прошлого
детектив
2022, Россия
Анна и тайна ночи
детектив
2022, Россия
Анна и тайна ядов
детектив
2022, Россия
7.2
Начальник разведки
исторический, драма, биография, детектив
2022, Россия
6.5
Плакать нельзя
триллер, драма
2022, Россия
6.4
Плакать нельзя
Plakat nelzya
триллер, драма
2020, Россия
Смотреть трейлер
Адвокат Ардашевъ
детектив
2019, Россия
8
Тайны госпожи Кирсановой
драма, детектив
2018, Россия
4.7
Старушки в бегах
драма, комедия
2018, Россия
7.8
Анна-детективъ
детектив, мелодрама
2016, Россия/Украина
Золото Глории
приключения, фэнтези
2014, Россия/Куба
6.4
Спешите любить
Speshite lubit
мелодрама
2014, Россия
6.8
Прячься!
Pryachsya!
триллер
2010, Германия / Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.8
Связь времен
Svyaz vremyon
военный, драма
2010, Россия
3.8
Ночь бойца
Noch boytsa
триллер
2009, Россия
Смотреть трейлер
5.2
Фото моей девушки
Foto moey devushki
мелодрама
2008, Украина / Россия
4.9
32 дeкабря
32 dekabrya
комедия
2004, Россия
