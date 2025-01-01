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Киноафиша Фильмы Плохая соседка

Плохая соседка

Plokhaya sosedka 18+
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О фильме

Анастасия Задорожная («Королева красоты», «Клуб»», «Москва – Лопушки»), Илья Иосифов («Спасти босса», «Тариф Новогодний», «Катя: военная история») и Ада Роговцева («Вечный зов», «Укрощение огня», «Красная королева») в комедийном телефильме режиссера Романа Барабаша («Черный цветок», «Время дочерей», «Домоправитель»). Главная героиня, 23-летняя Катя, работает гримершей в провинциальном театре и, конечно, грезит о карьере звезды. Ради этого она оставляет свой родной городок и отправляется в мегаполис. В своей удаче Катя уверена на все сто процентов и ни капли не сомневается в своих силах – ведь она так давно мечтала о настоящей интересной работе! Но судьба, как всегда, решает все по-своему… Большой город каждый день испытывает наивную и добрую Катю, подкидывая ей неверных товарищей и скользкие новые связи, проверяя ее на прочность. Ведь таких, как Катя, здесь миллионы. Справится ли девушка и сумеет ли она в этом бесконечном потоке меркантильных людей разыскать настоящего друга? 

Страна Украина
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2015
Производство Star Media UA (I), Star Media
Другие названия
Plokhaya sosedka, Lousy Neighbor, Bad Neighbor, Lousy Neighbour, Плохая соседка
Режиссер
Роман Барабаш
В ролях
Ада Роговцева
Ада Роговцева
Жанна Эппле
Жанна Эппле
Илья Иосифов
Илья Иосифов
Анастасия Задорожная
Анастасия Задорожная
Виталий Салий
Виталий Салий
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.5
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6 IMDb
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