Анастасия Задорожная («Королева красоты», «Клуб»», «Москва – Лопушки»), Илья Иосифов («Спасти босса», «Тариф Новогодний», «Катя: военная история») и Ада Роговцева («Вечный зов», «Укрощение огня», «Красная королева») в комедийном телефильме режиссера Романа Барабаша («Черный цветок», «Время дочерей», «Домоправитель»). Главная героиня, 23-летняя Катя, работает гримершей в провинциальном театре и, конечно, грезит о карьере звезды. Ради этого она оставляет свой родной городок и отправляется в мегаполис. В своей удаче Катя уверена на все сто процентов и ни капли не сомневается в своих силах – ведь она так давно мечтала о настоящей интересной работе! Но судьба, как всегда, решает все по-своему… Большой город каждый день испытывает наивную и добрую Катю, подкидывая ей неверных товарищей и скользкие новые связи, проверяя ее на прочность. Ведь таких, как Катя, здесь миллионы. Справится ли девушка и сумеет ли она в этом бесконечном потоке меркантильных людей разыскать настоящего друга?