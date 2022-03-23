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Андрей Мягков
Андрей Мягков
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Андрей Мягков
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Дата рождения
8 июля 1938
Возраст
82 года
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
18 февраля 2021
Карьера
Актер
Биография Андрей Мягков
Родился 8 июля 1938 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия)
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Фильмография Андрей Мягков
Ирония Судьбы. Продолжение
комедия, мелодрама
2008, Россия
6.0
Кто приходит в зимний вечер...
комедия
2007, Россия
5.0
32 дeкабря
комедия
2004, Россия
4.0
Сказ про Федота-стрельца
комедия, фэнтези
2002, Россия
5.0
Привет, дуралеи!
комедия
1996, Россия
5.0
На Дерибасовской хорошая погода или на Брайтон-Бич опять идут дожди
мистика, комедия, приключения, фантастика, мелодрама, боевик
1992, Россия / США
6.0
Кувырок через голову
комедия, семейный
1987, СССР
6.0
Жестокий романс
драма
1984, СССР
8.0
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В повторный прокат выйдет отреставрированная версия «Служебного романа» Эльдара Рязанова
Возможно, в дальнейшем в кинотеатрах вновь покажут и другие любимые советские фильмы.
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23 марта 2022 16:01
Умерла актриса Анастасия Вознесенская
Звезда культовых советских фильмов «Гараж» и «Вокзал для двоих» скончалась на 79-м году жизни.
Написать
14 января 2022 13:57
Ушел из жизни Андрей Мягков
Легендарному актеру было 82 года.
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18 февраля 2021 14:46
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Зарвался: Рязанов знатно проучил Мягкова за наглость
Критика вышла актеру боком.
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27 мая 2022 13:55
Названы претенденты на наследство Мягкова: «Все должно достаться им»
Бездетные актеры были очень близки со своими племянниками и вряд ли могли завещать свое имущество кому-нибудь другому.
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24 января 2022 15:30
Последнее желание бездетной вдовы Мягкова предали огласке
Знаменитые супруги хотели поставить пьесу о любви, но так и не успели этого сделать.
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17 января 2022 16:05
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