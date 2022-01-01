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Жасмин Герат
Жасмин Герат
Jasmin Gerat
О персоне
Фильмография
Жасмин Герат
Jasmin Gerat
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Дата рождения
25 декабря 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Берлин, Германия
Биография Жасмин Герат
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Фильмография Жасмин Герат
Небеса подождут
драма, комедия, мелодрама
2020, Германия
5.0
Нянька на Рождество
комедия
2018, Австрия / Германия
6.0
Факап или Хуже не бывает
боевик, комедия, приключения, криминал
2014, Германия
5.0
Соблазнитель 2
комедия, семейный
2013, Германия
7.0
Что творят немецкие мужчины
комедия
2012, Германия
4.0
Девочки снова сверху
комедия
2004, Германия
6.0
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