«Небеса подождут»: Рецензия Киноафиши

Кинематограф не страдает дефицитом историй о смертельно больных подростках, изо всех сил цепляющихся за жизнь с помощью первой любви. Свежа еще память о «Спеши любить», а следом и о «Виноваты звезды» и уже о совсем недавней картине «В метре друг от друга». Герои сменяют друг друга, но раз за разом продолжают воспевать любовь к жизни на пороге чересчур ранней смерти. Такая тенденция позволяет нам заранее знать, чем закончится рассказ о девушке-подростке, в маленький мир которой внезапно врывается всепоглощающий рак. Однако это вовсе не мешает зрителям испытывать сочувствие и до самых титров надеяться на чудо.

Штеффи закончила школу и готовится стать полицейским, но ко всеобщему удивлению не проходит обязательный медицинский осмотр: оказывается, девушке осталось жить несколько месяцев. Обрушившаяся новость не только перечеркивает планы о будущей профессии, но и ставит под вопрос долгожданную поездку с классом в Париж, где героиня с присущей ей организованностью уже спланировала не менее долгожданный первый секс с бойфрендом. Когда родители Штеффи решают, что она должна остаться дома, та убегает с молодым мотоциклистом, который обещает отвезти ее в город любви. Движимая своими желаниями и жаждой жизни девушка старается изо всех сил насладиться своим, вероятно, последним путешествием.

Небеса подождут

«Небеса подождут» отличается от других подобных фильмов тем, что картина вдохновлена реальной историей и основана на одноименной книге, написанной отцом девушки. Лишь узнав этот факт в самом финале, можно переосмыслить увиденное и проникнуться героями. В остальном же можно сказать, что перед нами очередной романтический перформанс о школьниках, которые глобально ничем не отличаются от остальных. Они так же бунтуют против родителей, волнуются перед первым сексуальным опытом, анализируют свои детские травмы и просто хотят жить. В конечном итоге в этом, пожалуй, и заключается очарование ленты: она не пугает приближающейся смертью в черном плаще и не играет на наших нервах, а напротив – с какой-то заразительной страстью повествует о желании быть здесь и сейчас, что логичным образом превращает историю в трогательное признание любви к самой жизни.

Через переплетение устрашающего диагноза и родительского кошмара проскальзывает типичное кино о взрослении. И будь этот фильм более независимым или же чуточку более смелым, то перед нами могла разворачиваться немецкая версия Леди Берд, у которой несправедливо отобрали крылья. Интересно, каким образом здесь также проглядываются маленькие отсылки к другой немецкой картине о жизни и смерти – «Достучаться до небес». Даже Тиль Швайгер словно вовсе не случайно играет роль отца Штеффи. Девушка со своим спутником оказывается на берегу моря, поразительно похожего на тот, где почти 24 года назад нашли покой Мартин и Руди в фильме Томаса Яна.

Небеса подождут

Однако здесь героине вовсе не нужно море, ей хочется мчаться как можно быстрее, чтобы замедлить необратимый процесс. Значит ли это, что новое поколение иначе смотрит на свою личную трагедию? Или же это просто совершенно другая история, где основополагающим оказывается не цель, а сама дорога к цели? А, может, и там, и здесь, и в других похожих картинах мы раз за разом видим, каково это – почувствовать вкус к жизни? Кажется, что после просмотра фильма каждый по-своему ответит на эти вопросы, ведь «Небеса подождут» для кого-то может оказаться удивительно обнадеживающим и утешительным киноопытом, а для других может стать всего лишь еще одним подростковым фильмом, в котором двое встречаются и неизменно влюбляются. Каким же станет для вас история Штеффи, решать только вам.