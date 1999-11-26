Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Йонас Холденриедер

Йонас Холденриедер

Jonas Holdenrieder
Йонас Холденриедер
Йонас Холденриедер Jonas Holdenrieder
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
26 ноября 1999
Возраст
22 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Место рождения
Мюнхен, Германия
Биография Йонаса Холденриедера

Фильмография Йонаса Холденриедера
Небеса подождут
Небеса подождут
драма, комедия, мелодрама 2020, Германия
5.0
Семейка вампиров
Семейка вампиров
приключения, фэнтези, драма, семейный, комедия 2012, Германия
6.0
Все фильмы
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Приложение киноафиши