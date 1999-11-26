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Йонас Холденриедер
Йонас Холденриедер
Jonas Holdenrieder
О персоне
Фильмография
Йонас Холденриедер
Jonas Holdenrieder
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Дата рождения
26 ноября 1999
Возраст
22 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Место рождения
Мюнхен, Германия
Биография Йонаса Холденриедера
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Фильмография Йонаса Холденриедера
Небеса подождут
драма, комедия, мелодрама
2020, Германия
5.0
Семейка вампиров
приключения, фэнтези, драма, семейный, комедия
2012, Германия
6.0
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