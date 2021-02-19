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Однажды девочка из Эстонии захотела получить в подарок на Рождество велосипед. У продавца был только красный. Она мечтала о синем. Это желание запустило цепочку трагических событий в другой стране: заветный синий велик был украден предприимчивыми людьми у девочки из Дании. Датчанку звали Матильда (Андреа Хайк Гадеберг), кража сильно ее расстроила. Мама предложила довезти дочь до школы, но машина не завелась. А тут еще позвонил отец-военный (Мадс Миккельсен) и сообщил, что его командировка в…