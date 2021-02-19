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Рыцари справедливости Рыцари справедливости
Киноафиша Фильмы Рыцари справедливости Отзывы о фильме «Рыцари справедливости»
Retfærdighedens ryttere Рыцари справедливости 2020 / Дания
8.7 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Рыцари справедливости»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Однажды девочка из Эстонии захотела получить в подарок на Рождество велосипед. У продавца был только красный. Она мечтала о синем. Это желание запустило цепочку трагических событий в другой стране: заветный синий велик был украден предприимчивыми людьми у девочки из Дании. Датчанку звали Матильда (Андреа Хайк Гадеберг), кража сильно ее расстроила. Мама предложила довезти дочь до школы, но машина не завелась. А тут еще позвонил отец-военный (Мадс Миккельсен) и сообщил, что его командировка в…

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spbandrey1 19 февраля 2021, 16:38
Полный отстой!
19 февраля 2021, 16:38 Ответить
Andrei Baturin 21 февраля 2021, 19:12
Фильм на любителя
21 февраля 2021, 19:12 Ответить
Лев Толстой 23 февраля 2021, 22:10
Обаоденное кино. Фильм с отличным юмором, супер игра актеров, интересный сюжет, много неожиданностей, захватывает. Отличная картинка и все что вы хотите есть в этом фильм. Кто оставил плохой коммент - вообще не понимаю, что нравится тогда, явно всем понравился фильм
23 февраля 2021, 22:10 Ответить
Лев Толстой 23 февраля 2021, 22:11
в ответ на сообщение spbandrey1 от 19 февраля 2021, 16:38
А что тебе не понравилось? И что вообще нравится
23 февраля 2021, 22:11 Ответить
Лев Толстой 23 февраля 2021, 22:12
в ответ на сообщение spbandrey1 от 19 февраля 2021, 16:38
Ты?
23 февраля 2021, 22:12 Ответить
Лев Толстой 23 февраля 2021, 22:13
в ответ на сообщение Andrei Baturin от 21 февраля 2021, 19:12
А ты такой нелюбитель видимо
23 февраля 2021, 22:13 Ответить
Роман Леонтьев 28 февраля 2021, 23:14
Офигенный фильм !! В стиле тарантино. 2 часа пролетело незаметно
28 февраля 2021, 23:14 Ответить
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