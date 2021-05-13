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Андерс Томас Йенсен
Андерс Томас Йенсен
Anders Thomas Jensen
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Андерс Томас Йенсен
Anders Thomas Jensen
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Дата рождения
6 апреля 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Сценарист, Режиссер
Биография Андерс Томас Йенсен
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Фильмография Андерс Томас Йенсен
Рыцари справедливости
комедия
2020, Дания
8.0
Мужики и куры
комедия, детектив
2015, Дания / Германия
6.0
Адамовы яблоки
комедия
2005, Дания / Германия
7.0
Мясники в зеленом
комедия, драма
2003, Дания
7.0
Мерцающие огни
комедия, боевик, криминал
2000, Дания
7.0
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Мадс Миккельсен подрался с режиссером «Рыцарей справедливости» во время их первой встречи
Это стало началом крепкой дружбы.
Написать
13 мая 2021 16:52
Суровый Мадс Миккельсен жаждет мести в новом трейлере «Рыцарей справедливости»
Фильм представляет из себя необычную смесь драмы, боевика и комедии.
Написать
16 апреля 2021 15:08
Мадс Миккельсен и его разношерстная банда: вышел трейлер к мрачной комедии «Рыцари справедливости»
Фильм должен выйти в отечественный прокат 25 февраля.
Написать
4 ноября 2020 16:08
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