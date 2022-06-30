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Николай Ли Каас
Николай Ли Каас
Nikolaj Lie Kaas
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Николай Ли Каас
Nikolaj Lie Kaas
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Дата рождения
22 мая 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Николая Ли Каас
Родился 22 мая 1973 года. Глоструп, Дания.
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Фильмография Николая Ли Каас
Рыцари справедливости
комедия
2020, Дания
8.0
Журнал 64
детектив, триллер
2018, Дания
7.0
Последний король
драма, исторический
2016, Норвегия
6.0
Мужики и куры
комедия, детектив
2015, Дания / Германия
6.0
Второй шанс
драма
2014, Дания
6.0
Мистериум. Охотники на фазанов
триллер
2014, Дания / Швеция / Германия
7.0
Мистериум: Начало
детектив, криминал, триллер
2013, Дания / Германия / Швеция
5.0
Смешной человек
биография
2011, Дания
6.0
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Вышел первый тизер третьего сезона «Королевства» Ларса фон Триера
Дата премьеры пока не анонсирована.
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30 июня 2022 13:49
Ларс Миккельсен и Николай Ли Каас сыграют в третьем сезоне «Королевства» Ларса фон Триера
Артисты присоединились к членам оригинального каста.
Написать
2 июня 2021 16:31
Мультяшки в кино, классический слэшер и крутой Лиам Нисон: что посмотреть в феврале
В последний месяц зимы на российские экраны выйдет сразу несколько отечественных комедий и хорроров. Но и помимо этого есть на что обратить внимание.
Написать
1 февраля 2021 10:00
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