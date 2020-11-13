«Дичь»: Рецензия Киноафиши

Старшеклассница по имени Милли живет самой обычной жизнью подростка: терпит издевательства популярных девчонок, мечтает о красивом однокласснике и пытается поддерживать хорошие отношения с матерью. Тем временем в их маленьком городке появляется маньяк, который устроил настоящую охоту на школьников. Однажды вечером Милли предстоит столкнуться с так называемым мясником, но в результате их встречи девушка и убийца меняются телами. Теперь у героини есть всего сутки, чтобы вернуть себе былое обличие.

«Дичь», используя известные клише, начинается как самый обычный комедийный фильм ужасов: подросток из любопытства спускается в подвал, маньяк нападает на школьников во время вечеринки, а телефон обязательно разряжается в самый неподходящий момент. С самого начала картина следует известным шаблонам, не претендуя на новизну и оригинальность. Местами сюжетные линии могут даже напомнить популярную франшизу «Крик» или «Цыпочку» с Робом Шнайдером, что, к сожалению, не идет на пользу фильму. Ведь современный зритель, избалованный подобными историями, так или иначе ждет, что может увидеть нечто новое, но в конечном счете получает довольно скучную смесь из копирок и пасхалок.

Дичь

Любопытно, что оригинальное название звучит как «Чумовая», а в самом фильме не раз говорится, что Милли «чумовая девчонка». Несомненно, это является прямой отсылкой к культовой ленте «Чумовая пятница», где сюжет также строится вокруг магического обмена телами. Но если в фильме 2003 года перевоплощение героев стало шагом к сближению матери и дочери, то в «Дичи» подобный прием выглядит попыткой попросту показать орущих подростков и актерский талант Кэтрин Ньютон и Винса Вона.

Впрочем, картина неплохо демонстрирует то, как иногда бывает некомфортно в собственном теле. Милли по характеру довольно застенчивая и неуверенная в себе девушка, из-за чего страдает не только ее личная жизнь, но и отношения с матерью. Мать героини глубоко переживает потерю мужа и иногда по вечерам может побаловать себя бутылкой вина. Девушка чувствует, что обязана заботиться о своей матери и всегда быть рядом, отчего поступление Милли в колледж стоит под вопросом. Лишь побывав в теле мужчины, героиня понимает, каково это – чувствовать себя сильной и независимой. Физическое перевоплощение помогает осознать важность гармонии внутри себя и преодолеть комплексы и страхи, которые мучают не одного подростка.

Дичь

После просмотра фильма невольно задаешься вопросами: а нужны ли нам, зрителям, истории, которые мы уже видели в кино? И стоит ли режиссерам переосмыслять старые сюжеты? Вероятно, пока человечество будет продолжать впадать в ностальгию, мы еще не раз увидим многочисленные ремейки, перезапуски и пересказы любимых фильмов. Но любая история станет богаче, если автор будет не только переписывать популярные кинематографические тропы, а взглянет на картину с другого, нового ракурса и внесет в нее что-то свое.

Очевидно, что самая главная функция фильма – это развлечь зрителя, с чем «Дичь» очень даже неплохо справляется. Несмотря на предсказуемость, картина мастерски держит тебя в напряжении и не теряет своей динамики. Фильм, скорее всего, понравится любителям мрачной комедии или может стать хорошим вариантом для отдыха после тяжелого рабочего дня.

Гульназ Давлетшина