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Дичь Дичь
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Freaky Дичь 2020 / США
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Дичь»

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Старшеклассница по имени Милли живет самой обычной жизнью подростка: терпит издевательства популярных девчонок, мечтает о красивом однокласснике и пытается поддерживать хорошие отношения с матерью. Тем временем в их маленьком городке появляется маньяк, который устроил настоящую охоту на школьников. Однажды вечером Милли предстоит столкнуться с так называемым мясником, но в результате их встречи девушка и убийца меняются телами. Теперь у героини есть всего сутки, чтобы вернуть себе былое…

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Ксения 22 ноября 2020, 02:07
Глупость...
22 ноября 2020, 02:07 Ответить
Regina Kurr 23 ноября 2020, 04:54
Так то интересно было смотреть, сходить можно
23 ноября 2020, 04:54 Ответить
User 30 ноября 2020, 19:20
Фильм легкий , не несет в себе никакую смысловую нагрузку. Есть моменты , которые держат в напряжении. Временами смешной , о просмотре не жалею
30 ноября 2020, 19:20 Ответить
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