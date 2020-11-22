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Старшеклассница по имени Милли живет самой обычной жизнью подростка: терпит издевательства популярных девчонок, мечтает о красивом однокласснике и пытается поддерживать хорошие отношения с матерью. Тем временем в их маленьком городке появляется маньяк, который устроил настоящую охоту на школьников. Однажды вечером Милли предстоит столкнуться с так называемым мясником, но в результате их встречи девушка и убийца меняются телами. Теперь у героини есть всего сутки, чтобы вернуть себе былое…