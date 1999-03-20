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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фотографии
2 фотографии
Митчелл Хуг
Mitchell Hoog
Киноафиша
Персоны
Митчелл Хуг
Митчелл Хуг
Mitchell Hoog
Дата рождения
20 марта 1999
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Форт-Коллинс, Колорадо, США
Рост
180 см
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
6.6
Дичь
(2020)
6.5
Снова в седле
(2019)
5.5
Спасенные звонком
(2020)
Фильмография Митчелла Хуга
3.9
Стрелки
Gunslingers
боевик, вестерн
2025, США
5.5
Спасенные звонком
комедия
2020, США
6.6
Дичь
Freaky
ужасы, триллер, комедия
2020, США
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Рецензия
6.5
Снова в седле
Walk. Ride. Rodeo.
драма, биография
2019, США
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Новости о Митчелле Хуге
Обмен телами с серийным убийцей в первом трейлере хоррора «Дичь»
Фотографии Митчелла Хуга
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