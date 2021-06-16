Оборотни внутри, 2021

В очередном фильме ужасов Джоша Рубена сюжет разворачивается в небольшом городке под названием Биверфилд в американском штате Вермонт, где было создано специальное подразделение из-за проложенного через поселение газопровода. Недавно новым лесничим был назначен Финн (Сэм Ричардсон), который только успел приехать в город. Постепенно он знакомится с местными жителями, которые не только не хотят принимать нового человека в свой круг, но еще и ведут себя довольно странно. Финн решает заехать в своеобразную таверну именно в тот момент, когда сильная метель отрезает его и других эксцентричных жителей Биверфилда от цивилизации. Однако плохая погода – это еще не самое страшное, что может поджидать горожан, если они выйдут на улицу. На свободе гуляет некий кровожадный оборотень, который настроен довольно агрессивно: каждое полнолуние существо выходит на охоту и на этот раз, похоже, не остановится, пока не убьет всех до одного. Теперь Финну вместе с почтальоном по имени Сесили (Милана Вайнтруб) предстоит каким-то образом сохранить спокойную атмосферу в таверне и попытаться узнать у жителей Биверфилда страшную правду о том, что за загадочное существо внезапно начало их терроризировать и почему горожане не покидают это проклятое место. Что будет, если все присутствующие внезапно поймут, что оборотень прямо сейчас может находиться и среди них? Список подозреваемых не такой большой, однако каждый будет отстаивать свою невиновность до последнего. Даже если придется прибегнуть к помощи оружия.
Фильм основан на известной игре виртуальной реальности «Оборотни среди нас», которая была впервые выпущена в 2016 году. Действие игры происходит в средневековом фэнтезийном городе, на который неожиданно нападает голодный оборотень. Всем игрокам предлагается объединить усилия и угадать, кто из горожан на самом деле замаскированный оборотень. Суть игры совпадает с другой известной игрой под названием «Мафия», в которой игрокам также нужно определить, кто из присутствующих является «мафиози».
Планы на экранизацию популярной игры обсуждались еще в октябре 2018 года. В это же время стало известно, что известная американская писательница и комедиантка Мишна Вулфф напишет сценарий, а компания Ubisoft Motion Pictures займется финансированием картины.
Мировая премьера картины «Оборотни среди нас» прошла на кинофестивале Tribeca 2021 года. Фильм увидел свет ограниченным тиражом в июне того же года года, а в широкий прокат вышел в июле.
В январе 2020 года стало известно, что Сэм Ричардсон сыграет одну из главных ролей в фильме, а Джош Рубен займет кресло режиссера.
Актер Сэм Ричардсон выступил также в качестве продюсера фильма.
Актриса Милана Вайнтруб стала известна благодаря участию в съемках рекламных роликов.
В феврале 2020 года стало известно, что к касту фильма присоединились актер Майкл Чернус, Джордж Бейзил, Уэйн Дювалл и Харви Гильен, а также актрисы Сара Бернс, Шайен Джексон, Кэти Куртин, Микаэла Уоткинс и Милана Вайнтруб.
Основные съемки фильма стартовали в феврале 2020 года, за месяц до пандемии.
Провинциальный городок, начинается снежная буря. А тихое сообщество потрясают ужасающие убийства, задача жителей — вычислить оборотня, который затаился среди них.