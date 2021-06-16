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Оборотни внутри Оборотни внутри
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Werewolves Within

Оборотни внутри, 2021

2021 / США
6.1 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Комедийный хоррор об убийце-оборотне
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Причины посмотреть Факты О фильме

В очередном фильме ужасов Джоша Рубена сюжет разворачивается в небольшом городке под названием Биверфилд в американском штате Вермонт, где было создано специальное подразделение из-за проложенного через поселение газопровода. Недавно новым лесничим был назначен Финн (Сэм Ричардсон), который только успел приехать в город. Постепенно он знакомится с местными жителями, которые не только не хотят принимать нового человека в свой круг, но еще и ведут себя довольно странно. Финн решает заехать в своеобразную таверну именно в тот момент, когда сильная метель отрезает его и других эксцентричных жителей Биверфилда от цивилизации. Однако плохая погода – это еще не самое страшное, что может поджидать горожан, если они выйдут на улицу. На свободе гуляет некий кровожадный оборотень, который настроен довольно агрессивно: каждое полнолуние существо выходит на охоту и на этот раз, похоже, не остановится, пока не убьет всех до одного. Теперь Финну вместе с почтальоном по имени Сесили (Милана Вайнтруб) предстоит каким-то образом сохранить спокойную атмосферу в таверне и попытаться узнать у жителей Биверфилда страшную правду о том, что за загадочное существо внезапно начало их терроризировать и почему горожане не покидают это проклятое место. Что будет, если все присутствующие внезапно поймут, что оборотень прямо сейчас может находиться и среди них? Список подозреваемых не такой большой, однако каждый будет отстаивать свою невиновность до последнего. Даже если придется прибегнуть к помощи оружия.

Фильм основан на известной игре виртуальной реальности «Оборотни среди нас», которая была впервые выпущена в 2016 году. Действие игры происходит в средневековом фэнтезийном городе, на который неожиданно нападает голодный оборотень. Всем игрокам предлагается объединить усилия и угадать, кто из горожан на самом деле замаскированный оборотень. Суть игры совпадает с другой известной игрой под названием «Мафия», в которой игрокам также нужно определить, кто из присутствующих является «мафиози».

Планы на экранизацию популярной игры обсуждались еще в октябре 2018 года. В это же время стало известно, что известная американская писательница и комедиантка Мишна Вулфф напишет сценарий, а компания Ubisoft Motion Pictures займется финансированием картины.

Мировая премьера картины «Оборотни среди нас» прошла на кинофестивале Tribeca 2021 года. Фильм увидел свет ограниченным тиражом в июне того же года года, а в широкий прокат вышел в июле.

В январе 2020 года стало известно, что Сэм Ричардсон сыграет одну из главных ролей в фильме, а Джош Рубен займет кресло режиссера.

Актер Сэм Ричардсон выступил также в качестве продюсера фильма.

Актриса Милана Вайнтруб стала известна благодаря участию в съемках рекламных роликов.

В феврале 2020 года стало известно, что к касту фильма присоединились актер Майкл Чернус, Джордж Бейзил, Уэйн Дювалл и Харви Гильен, а также актрисы Сара Бернс, Шайен Джексон, Кэти Куртин, Микаэла Уоткинс и Милана Вайнтруб.

Основные съемки фильма стартовали в феврале 2020 года, за месяц до пандемии.

Провинциальный городок, начинается снежная буря. А тихое сообщество потрясают ужасающие убийства, задача жителей — вычислить оборотня, который затаился среди них.

6.1 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 1 июля 2021
Премьера онлайн 2 июля 2021
Премьера в мире 16 июня 2021
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Джош Рубен
Джош Рубен
В ролях
Сэм Ричардсон
Сэм Ричардсон
Милана Вайнтруб
Милана Вайнтруб
Джордж Бейзил
Джордж Бейзил
Сара Бёрнс
Сара Бёрнс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Оборотни внутри 3 постера
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Оборотни внутри смотреть онлайн

Оборотни внутри
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за 1 рубль
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Наша рецензия
В 2016 году компания Ubisoft выпустила VR-игру Werewolves Within – фактически еще одну вариацию на тему «Мафии», но со всеми доступными сегодня технологическими примочками. Ее действие разворачивалось в средневековой деревушке, которую начал терроризировать оборотень, и игроки должны были понять, кто из соседей, собственно, самозванец. «Оборотни внутри» – экранизация этой игры, хотя и очень вольная: в фильме от нее осталась только фабула. Вместо…
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Григорий Худанов 5 июля 2021, 16:56
Не ходите на эту помойку. 2 часа жизни в пустую !
Comon 9 июля 2021, 18:34
Суперская комедия кстати
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18 голосов
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саундтрек фильма Оборотни внутри
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Сэм Ричардсон исполнит ключевую роль в экшен-комедии, продюсером которой выступает Крис Пратт Проект находится на ранней стадии разработки.
Написать
16 сентября 2021 14:21
Большой кусь: Вышел новый трейлер комедийного фильма ужасов «Оборотни внутри» Картина появится в кинотеатрах 25 июня, а спустя неделю будет доступна в цифровом формате.
Написать
28 мая 2021 12:44
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