Оборотни внутри, 2021

Фильм основан на известной игре виртуальной реальности «Оборотни среди нас», которая была впервые выпущена в 2016 году. Действие игры происходит в средневековом фэнтезийном городе, на который неожиданно нападает голодный оборотень. Всем игрокам предлагается объединить усилия и угадать, кто из горожан на самом деле замаскированный оборотень. Суть игры совпадает с другой известной игрой под названием «Мафия», в которой игрокам также нужно определить, кто из присутствующих является «мафиози».

Планы на экранизацию популярной игры обсуждались еще в октябре 2018 года. В это же время стало известно, что известная американская писательница и комедиантка Мишна Вулфф напишет сценарий, а компания Ubisoft Motion Pictures займется финансированием картины.

Мировая премьера картины «Оборотни среди нас» прошла на кинофестивале Tribeca 2021 года. Фильм увидел свет ограниченным тиражом в июне того же года года, а в широкий прокат вышел в июле.

В январе 2020 года стало известно, что Сэм Ричардсон сыграет одну из главных ролей в фильме, а Джош Рубен займет кресло режиссера.

Актер Сэм Ричардсон выступил также в качестве продюсера фильма.

Актриса Милана Вайнтруб стала известна благодаря участию в съемках рекламных роликов.

В феврале 2020 года стало известно, что к касту фильма присоединились актер Майкл Чернус, Джордж Бейзил, Уэйн Дювалл и Харви Гильен, а также актрисы Сара Бернс, Шайен Джексон, Кэти Куртин, Микаэла Уоткинс и Милана Вайнтруб.

Основные съемки фильма стартовали в феврале 2020 года, за месяц до пандемии.