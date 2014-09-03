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Постер фильма Гиппократ
6.8
Гиппократ - Трейлер
Киноафиша Фильмы Гиппократ
6.8

Гиппократ

, 2014
Hippocrate
Франция / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Гиппократ
6.8
Гиппократ - Трейлер
Гиппократ  Трейлер

О фильме

Бенжамен уверен, что станет великим врачом. Но его первая стажировка в качестве интерна в больничном отделении, где работает его отец, не проходит так, как он этого ожидал. На практике оказывается все гораздо труднее, чем в теории. Ответственность здесь огромная, отца никогда не бывает на месте, а у его коллеги интерна Абделя, прибывшего из-за границы, гораздо больше опыта, чем у него самого. Бенжамен сталкивается в жестокой форме с реальностью о пределах своих собственных возможностей, со своими страхами и страхами пациентов, семей, врачей и персонала. Добро пожаловать в реальный мир взрослых людей…

В ролях

Венсан Лакост
Венсан Лакост
Benjamin
Жак Гамблен
Жак Гамблен
Professeur Barois
Реда Катеб
Реда Катеб
Abdel
Марианн Деникур
Марианн Деникур
Denormandy
Феликс Моати
Феликс Моати
Stéphane
Кароль Франк
Myriam
Филипп Реббо
Филипп Реббо
Guy
Жюли Броше
Madame Lemoine
Жанна Сельяр
Madame Richard
Тьерри Леваре
Monsieur Lemoine, dit Tsunami
Режиссер Томас Лилти
Сценарист Пьер Шоссон, Baya Kasmi, Shérazade Khalladi, Жюльен Лилти
Композитор Александр Лиер, Sylvain Ohrel, Nicolas Weil
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 10 января 2022
Премьера в мире 3 сентября 2014
Дата выхода
3 сентября 2014 Германия
8 мая 2015 Испания
3 сентября 2014 Франция
MPAA PG
Бюджет €3 785 000
Сборы в мире $7 555 591
Производство 31 Juin Films, France 2 Cinéma, France Télévisions
Другие названия
Hippocrate, Hipócrates, Hippocrates, Hipocrat, Hipócrates: el valor de una promesa, Hipokrates, Hippocrates: Diary of a French Doctor, Hippokrates, Hippokrates und ich, Hippokratész, Ippocrate, Verdade e Consequência, Гиппократ, ヒポクラテス, 希波克拉底, 醫手遮天, Diary Of A French Doctor

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb

Трейлеры фильма

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Гиппократ - Трейлер
Гиппократ Трейлер
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Отзывы о фильме

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