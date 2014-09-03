Бенжамен уверен, что станет великим врачом. Но его первая стажировка в качестве интерна в больничном отделении, где работает его отец, не проходит так, как он этого ожидал. На практике оказывается все гораздо труднее, чем в теории. Ответственность здесь огромная, отца никогда не бывает на месте, а у его коллеги интерна Абделя, прибывшего из-за границы, гораздо больше опыта, чем у него самого. Бенжамен сталкивается в жестокой форме с реальностью о пределах своих собственных возможностей, со своими страхами и страхами пациентов, семей, врачей и персонала. Добро пожаловать в реальный мир взрослых людей…

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