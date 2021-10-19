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Андре Маркон

André Marcon
Андре Маркон
Андре Маркон André Marcon
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Дата рождения
7 июня 1948
Возраст
74 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Биография Андре Маркон

Родился 7 июня 1948 года. Сент-Этьен, Франция.

Фильмография Андре Маркон
Утраченные иллюзии
Утраченные иллюзии
драма, исторический 2021, Франция
6.0
Маргарита
Маргарита
драма 2015, Франция / Чехия / Бельгия
7.0
3 сердца
3 сердца
драма 2014, Франция / Германия / Бельгия
5.0
Тур де Шанс
Тур де Шанс
комедия 2013, Франция
5.0
Жизнь обетованная
Жизнь обетованная
драма 2002, Франция
5.0
Сентиментальные судьбы
Сентиментальные судьбы
драма, мелодрама 2000, Франция / Швейцария
6.0
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Экс-футболист Эрик Кантона сыграет в драме о харассменте и сексуальном насилии в мире спорта Он исполнит роль успешного спортсмена, борющегося с психологической травмой, нанесенной ему в подростковом возрасте.
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19 октября 2021 12:28
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