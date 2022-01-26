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Ксавье Джанноли
Ксавье Джанноли
Xavier Giannoli
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Ксавье Джанноли
Xavier Giannoli
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Дата рождения
7 марта 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Ксавье Джанноли
Родился 7 марта 1972 года. Нейи-сюр-Сен, Франция.
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Фильмография Ксавье Джанноли
Утраченные иллюзии
драма, исторический
2021, Франция
6.0
Явление
драма
2018, Франция
6.0
Маргарита
драма
2015, Франция / Чехия / Бельгия
7.0
Суперстар
драма, комедия
2012, Франция / Бельгия
5.0
Когда я был певцом
драма
2006, Франция
6.0
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«Аннетт», байопик о Селин Дион и «Утраченные иллюзии» лидируют по количеству номинаций на «Сезар» 2022
Итоги премии станут известны 25 февраля, когда состоится церемония вручения наград.
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26 января 2022 16:27
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