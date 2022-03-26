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Утраченные иллюзии Утраченные иллюзии
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Lost illusions Утраченные иллюзии 2021 / Франция
6.8 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Утраченные иллюзии»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Франкофилов ждет настоящий праздник этой осенью: скоро на российских экранах можно будет посмотреть историческую драму «Утраченные иллюзии» по роману известного писателя Оноре де Бальзака. Свое произведение он посвятил Виктору Гюго и посмотрел со стороны на всю светскую и журналистскую жизнь Франции того века. Режиссер фильма Ксавье Джанноли восхищается эпохой, описанной в романе, однако это единственная положительная вещь в его картине. Люсьен Шардон влюблен в слова, поэтому…

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User 26 марта 2022, 18:46
Оценка
Я в восторге!
26 марта 2022, 18:46 Ответить
juliana.sverige 3 сентября 2022, 09:01
Оценка
Шедевр!Не зря получил целых семь высших наград французской уноакадемии. Бенжамен Вуазен, исполнитель главной роли, великолепен.
3 сентября 2022, 09:01 Ответить
juliana.sverige 3 сентября 2022, 09:02
Оценка
Шедевр! Не зря этот фильм получил целых семь высших наград "Сезар" французской киноакадемии. Бенжамен Вуазен, исполнитель главной роли, великолепен.
3 сентября 2022, 09:02 Ответить
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