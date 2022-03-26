Франкофилов ждет настоящий праздник этой осенью: скоро на российских экранах можно будет посмотреть историческую драму «Утраченные иллюзии» по роману известного писателя Оноре де Бальзака. Свое произведение он посвятил Виктору Гюго и посмотрел со стороны на всю светскую и журналистскую жизнь Франции того века. Режиссер фильма Ксавье Джанноли восхищается эпохой, описанной в романе, однако это единственная положительная вещь в его картине. Люсьен Шардон влюблен в слова, поэтому…
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