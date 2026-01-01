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Постер фильма Двое в городе
7.2
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7.2

Двое в городе

, 1973
Deux hommes dans la ville
Франция, Италия / драма / 18+
Постер фильма Двое в городе
7.2

О фильме

Инспектор Гуатро убежден, что преступник никогда не может стать честным человеком. И когда отсидевший десять лет за ограбление банка Джино выходит на свободу и начинает вести пристойную жизнь, отказываясь общаться с прежними дружками и целиком доверившись любящей жене и дружбе с семьей тюремного воспитателя Жермена, Гуатро продолжает следить за ним, провоцирует его, измывается над ним. В результате Джино действительно совершает преступление - убивает Гуатро и, к ужасу Жермена, суд приговаривает Джино к смертной казни.

В ролях

Жерар Депардье
Жерар Депардье
Un jeune truand
Ален Делон
Ален Делон
Gino Strabliggi
Гвидо Альберти
Le patron de l'imprimerie
Малка Рибовска
L'avocate de Gino
Робер Кастель
Кристина Фабрега
Geneviève Cazeneuve
Сесиль Вассор
Évelyne Cazeneuve
Жак Моно
Бернар Жиродо
Бернар Жиродо
Виктор Лану
Marcel
Мишель Буке
Мишель Буке
Жан Габен
Жан Габен
Germain Cazeneuve
Режиссер Жозе Джованни
Сценарист Жозе Джованни, Джанфранко Клеричи
Композитор Филипп Сард
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1973
Премьера в мире 24 октября 1973
Дата выхода
24 октября 1974 Аргентина
13 мая 1975 Венгрия
7 марта 1974 Германия
18 ноября 1975 Испания
30 ноября 1973 Италия
26 января 1976 Польша
8 мая 1976 Румыния
12 ноября 1973 США
10 октября 1975 Финляндия
24 октября 1973 Франция
13 мая 1974 Швеция
27 апреля 1974 Япония

Где посмотреть фильм

ОККО
Производство Adel Productions, Medusa Distribuzione
Другие названия
Deux hommes dans la ville, Two Men in Town, Dva muži ve městě, Dvaja muži v meste, Endstation Schafott, Двое в городе, Doi oameni în oraş, Dois Homens Contra uma Cidade, Dois Homens na Cidade, Dos contra la ciudad, Dos hombres en la ciudad, Due contro la città, Dva coveka u gradu, Dwaj ludzie z miasta, Hämnden och rättvisan, Két férfi a városban, Løslatt på prøve, Oq va qora, Rikoskierre, Rođeni zločinac, Şehirde iki adam, Şəhərdə iki nəfər, Shaharda ikki erkak, To mænd i byen, Två mot lagen, Two Against the Law, Δύο ξένοι στην ίδια πόλη, Двама мъже в града, Қаладағы екеу, 暗黒街のふたり, 2 Ξένοι στην Ίδια Πόλη, Двоє в місті, 城里的两个男人

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 15 голосов
7.3 IMDb

Отзывы о фильме

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Двое в городе - смотреть в онлайн-кинотеатре

Двое в городе

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