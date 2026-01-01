Инспектор Гуатро убежден, что преступник никогда не может стать честным человеком. И когда отсидевший десять лет за ограбление банка Джино выходит на свободу и начинает вести пристойную жизнь, отказываясь общаться с прежними дружками и целиком доверившись любящей жене и дружбе с семьей тюремного воспитателя Жермена, Гуатро продолжает следить за ним, провоцирует его, измывается над ним. В результате Джино действительно совершает преступление - убивает Гуатро и, к ужасу Жермена, суд приговаривает Джино к смертной казни.
Deux hommes dans la ville, Two Men in Town, Dva muži ve městě, Dvaja muži v meste, Endstation Schafott, Двое в городе, Doi oameni în oraş, Dois Homens Contra uma Cidade, Dois Homens na Cidade, Dos contra la ciudad, Dos hombres en la ciudad, Due contro la città, Dva coveka u gradu, Dwaj ludzie z miasta, Hämnden och rättvisan, Két férfi a városban, Løslatt på prøve, Oq va qora, Rikoskierre, Rođeni zločinac, Şehirde iki adam, Şəhərdə iki nəfər, Shaharda ikki erkak, To mænd i byen, Två mot lagen, Two Against the Law, Δύο ξένοι στην ίδια πόλη, Двама мъже в града, Қаладағы екеу, 暗黒街のふたり, 2 Ξένοι στην Ίδια Πόλη, Двоє в місті, 城里的两个男人
Рейтинг фильма
7.2
Оцените15 голосов
7.3IMDb
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате