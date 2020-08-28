Триумф, 2020

5 причин посмотреть фильм «Триумф»

Сюжет разворачивается вокруг актера-неудачника по имени Этьен. За небольшое количество времени ему необходимо превратить группу заключенных в настоящих артистов и поставить с ними спектакль по пьесе «В ожидании Годо». Однако сделать это далеко не так просто, как может показаться. Французская комедия «Триумф» — идеальный вариант для всех любителей легких европейских комедий. Этот фильм поможет вам забыть о своих заботах и полностью погрузиться в происходящее на экране.

«Триумф» выходит в российский прокат ровно за неделю до Нового года. Этот смешной и нетривиальный фильм подарит вам множество светлых эмоций перед главным праздником в году. Смотреть французскую комедию можно всей семьей — юмор создателей «Триумфа» оценят как дети, так и взрослые.

Постановщиком и сценаристом «Триумфа» выступил Эммануэль Курколь. Для него это третий режиссерский проект в карьере. Курколь также известен как актер, он снимался в фильмах «Ягуар», «Не волнуйся, у меня все нормально», «Напарник» и многих других. В «Напарнике» он выступил еще и в качестве скриптрайтера.

Главную роль в «Триумфе» исполнил алжирский актер Кад Мерад, большинство российских зрителей может помнить его по оскаровскому номинанту «Хористы», а также картинам «Париж! Париж!», «Не волнуйся, у меня все нормально», где Мерад сыграл вместе с режиссером «Триумфа» Эммануэлем Курколем.

В фильме также сыграл российский актер Александр Медведев, которого многие могли видеть в культовой картине Салли Поттер «Орландо», а также фильмах «Бакенбарды», «Зимняя жара».