Триумф, 2020

5 причин посмотреть фильм «Триумф»
Сюжет разворачивается вокруг актера-неудачника по имени Этьен. За небольшое количество времени ему необходимо превратить группу заключенных в настоящих артистов и поставить с ними спектакль по пьесе «В ожидании Годо». Однако сделать это далеко не так просто, как может показаться. Французская комедия «Триумф» — идеальный вариант для всех любителей легких европейских комедий. Этот фильм поможет вам забыть о своих заботах и полностью погрузиться в происходящее на экране.
«Триумф» выходит в российский прокат ровно за неделю до Нового года. Этот смешной и нетривиальный фильм подарит вам множество светлых эмоций перед главным праздником в году. Смотреть французскую комедию можно всей семьей — юмор создателей «Триумфа» оценят как дети, так и взрослые.
Постановщиком и сценаристом «Триумфа» выступил Эммануэль Курколь. Для него это третий режиссерский проект в карьере. Курколь также известен как актер, он снимался в фильмах «Ягуар», «Не волнуйся, у меня все нормально», «Напарник» и многих других. В «Напарнике» он выступил еще и в качестве скриптрайтера.
Главную роль в «Триумфе» исполнил алжирский актер Кад Мерад, большинство российских зрителей может помнить его по оскаровскому номинанту «Хористы», а также картинам «Париж! Париж!», «Не волнуйся, у меня все нормально», где Мерад сыграл вместе с режиссером «Триумфа» Эммануэлем Курколем.
В фильме также сыграл российский актер Александр Медведев, которого многие могли видеть в культовой картине Салли Поттер «Орландо», а также фильмах «Бакенбарды», «Зимняя жара».
В прошлом году картина «Триумф» получила специальный приз Европейской киноакадемии. Кроме того, французская комедия была номинирована на престижную американскую премию «Золотой глобус» и попала в программу смотра Каннского кинофестиваля. Однако никаких наград там не взяла.
В основу сюжета «Триумфа» легли реальные события, которые происходили в одной из шведских тюрем в конце восьмидесятых годов. Как оказалось, забавная история ужасно вдохновила режиссера Эммануэля Курколя, который сразу же решил снять по ней собственный фильм. К счастью, крупные студии поддержали его идею.
По сюжету группа заключенных пытается разыграть на сцене спектакль по знаменитой пьесе «В ожидании Годо», которая была написана драматургом Сэмюэлем Беккетом, основоположником театра абсурда, в 1949 году. Это произведение в свое время имело большой успех и со временем вошло в ранг культовых.
Одну из главных женских ролей в «Триумфе» исполнила французская актриса Марина Хэндс, знакомая многим россиянам по фильмам «Скафандр и бабочка», «Нашествие варваров», «Не говори никому» и многим другим.
Российским прокатом «Триумфа» занимается компания Russian World Vision, которая в свое время привезла на большие экраны такие фильмы, как «Пианистка», «Жизнь кабачка», «Дурное воспитание», «Дом, который построил Джек» и многие другие.
Неудачливый актер Этьен берется руководить тюремным театральным кружком. Для постановки он выбирает «В ожидании Годо» Беккета. Когда Этьену разрешают брать осужденных на экскурсию за пределы тюрьмы, у него, наконец, появляется шанс преуспеть в своем начинании.