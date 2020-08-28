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Un triomphe

Триумф, 2020

2020 / Франция
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Французская комедия о тюремном театре с Кадом Мерадом
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Триумф»

Сюжет разворачивается вокруг актера-неудачника по имени Этьен. За небольшое количество времени ему необходимо превратить группу заключенных в настоящих артистов и поставить с ними спектакль по пьесе «В ожидании Годо». Однако сделать это далеко не так просто, как может показаться. Французская комедия «Триумф» — идеальный вариант для всех любителей легких европейских комедий. Этот фильм поможет вам забыть о своих заботах и полностью погрузиться в происходящее на экране.

«Триумф» выходит в российский прокат ровно за неделю до Нового года. Этот смешной и нетривиальный фильм подарит вам множество светлых эмоций перед главным праздником в году. Смотреть французскую комедию можно всей семьей — юмор создателей «Триумфа» оценят как дети, так и взрослые.

Постановщиком и сценаристом «Триумфа» выступил Эммануэль Курколь. Для него это третий режиссерский проект в карьере. Курколь также известен как актер, он снимался в фильмах «Ягуар», «Не волнуйся, у меня все нормально», «Напарник» и многих других. В «Напарнике» он выступил еще и в качестве скриптрайтера.

Главную роль в «Триумфе» исполнил алжирский актер Кад Мерад, большинство российских зрителей может помнить его по оскаровскому номинанту «Хористы», а также картинам «Париж! Париж!», «Не волнуйся, у меня все нормально», где Мерад сыграл вместе с режиссером «Триумфа» Эммануэлем Курколем.

В фильме также сыграл российский актер Александр Медведев, которого многие могли видеть в культовой картине Салли Поттер «Орландо», а также фильмах «Бакенбарды», «Зимняя жара».

В прошлом году картина «Триумф» получила специальный приз Европейской киноакадемии. Кроме того, французская комедия была номинирована на престижную американскую премию «Золотой глобус» и попала в программу смотра Каннского кинофестиваля. Однако никаких наград там не взяла.

В основу сюжета «Триумфа» легли реальные события, которые происходили в одной из шведских тюрем в конце восьмидесятых годов. Как оказалось, забавная история ужасно вдохновила режиссера Эммануэля Курколя, который сразу же решил снять по ней собственный фильм. К счастью, крупные студии поддержали его идею.

По сюжету группа заключенных пытается разыграть на сцене спектакль по знаменитой пьесе «В ожидании Годо», которая была написана драматургом Сэмюэлем Беккетом, основоположником театра абсурда,  в 1949 году. Это произведение в свое время имело большой успех и со временем вошло в ранг культовых.

Одну из главных женских ролей в «Триумфе» исполнила французская актриса Марина Хэндс, знакомая многим россиянам по фильмам «Скафандр и бабочка», «Нашествие варваров», «Не говори никому» и многим другим.

Российским прокатом «Триумфа» занимается компания Russian World Vision, которая в свое время привезла на большие экраны такие фильмы, как «Пианистка», «Жизнь кабачка», «Дурное воспитание», «Дом, который построил Джек» и многие другие.

Неудачливый актер Этьен берется руководить тюремным театральным кружком. Для постановки он выбирает «В ожидании Годо» Беккета. Когда Этьену разрешают брать осужденных на экскурсию за пределы тюрьмы, у него, наконец, появляется шанс преуспеть в своем начинании.

6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 23 декабря 2021
Премьера онлайн 3 января 2022
Премьера в мире 28 августа 2020
Возраст 18+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Эммануэль Курколь
Эммануэль Курколь
В ролях
Кад Мерад
Кад Мерад
Дэвид Айала
Дэвид Айала
Ламин Чиссоко
Ламин Чиссоко
Софиан Каммес
Софиан Каммес
Пьер Лоттен
Пьер Лоттен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Триумф 3 постера
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Триумф смотреть онлайн

Триумф
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Наша рецензия
Вероятно, есть у пьесы Сэмюэла Беккета «В ожидании Годо» и самой идеи тюрьмы нечто общее. Пьеса была впервые представлена в 1953 году, а в 1957 ее показали заключенным Сан-Квентина. Один из них, Рик Клачи, был так ею впечатлен, что открыл в тюрьме театральную студию, а после освобождения работал с самим Беккетом над берлинской постановкой «Последней пленки Крэппа». В 1985 году шведский театральный режиссер Ян Йонсон решил поставить «Годо» в тюрьме…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Пятый день ММКФ: Заключенные играют пьесу Беккета, Гагарин не взлетел во Франции Новый выпуск дневника посвящен фильмам «Триумф» с Кадом Мерадом и «Гагарин», где подросток по имени Юрий пытается спасти свой родной дом от сноса. 
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8 октября 2020 11:55
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