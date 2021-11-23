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Жанна Балибар
Жанна Балибар
Jeanne Balibar
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Жанна Балибар
Jeanne Balibar
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Дата рождения
13 апреля 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Биография Жанны Балибар
Родилась 13 апреля 1968 года. Париж, Франция.
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Фильмография Жанны Балибар
Утраченные иллюзии
драма, исторический
2021, Франция
6.0
Память
драма, мистика
2021, Колумбия / Таиланд / Франция / Германия / Мексика / Катар / Китай / Швейцария
5.0
Отверженные
драма, боевик
2019, Франция
7.0
Холодная война
драма
2018, Польша / Франция / Великобритания
8.0
Барбара
биография
2017, Франция
6.0
Художник тела
драма
2016, Франция / Португалия
5.0
Летние ночи
драма
2014, Франция
5.0
Бал Актрис
комедия, драма
2009, Франция
6.0
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23 ноября 2021 16:24
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