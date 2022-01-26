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Бенжамен Вуазен
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Benjamin Voisin
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Актер, Сценарист
Биография Бенжамена Вуазена
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Фильмография Бенжамена Вуазена
Поехали!
комедия
2022, Франция
6.0
Утраченные иллюзии
драма, исторический
2021, Франция
6.0
Лето'85
драма
2020, Франция / Бельгия
6.0
Настоящий парень
комедия, драма
2019, Франция / Бельгия
6.0
Милый друг
семейный, мелодрама, фантастика
2019, Франция / Бельгия
6.0
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«Аннетт», байопик о Селин Дион и «Утраченные иллюзии» лидируют по количеству номинаций на «Сезар» 2022
Итоги премии станут известны 25 февраля, когда состоится церемония вручения наград.
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26 января 2022 16:27
Представлен первый трейлер драмы Франсуа Озона «Лето 85-го»
Лента вошла в программу 73-го Каннского кинофестиваля.
Написать
4 июня 2020 16:07
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