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Луи-До де Ланкесэ
Louis-Do de Lencquesaing
Киноафиша
Персоны
Луи-До де Ланкесэ
Луи-До де Ланкесэ
Louis-Do de Lencquesaing
Дата рождения
25 декабря 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
XV округ Парижа, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.1
Утраченные иллюзии
(2021)
7.0
Франкофония
(2015)
6.9
Моя маленькая принцесса
(2011)
Фильмография Луи-До де Ланкесэ
6.7
Убийца по имени Неро
драма, приключения, исторический, мини-сериал
2025, Франция
5.9
Человек, который видел медведя, который видел человека
L'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme
комедия
2025, Франция
Смотреть трейлер
6.6
Модный дом
драма
2024, Франция
5.8
Ресторан на краю света
La réparation
драма
2024, Франция / Тайвань
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6.9
Компромат
Kompromat
драма, триллер
2022, Франция
6.6
Возвращение в Сеул
Retour à Séoul
драма
2022, Бельгия / Камбоджа / Франция / Германия / Румыния / Южная Корея
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.1
Утраченные иллюзии
Lost illusions
драма, исторический
2021, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
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✕
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.9
Что мы говорим, что мы делаем
Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait
драма, мелодрама
2020, Франция
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