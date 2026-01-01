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Луи-До де Ланкесэ
Луи-До де Ланкесэ Louis-Do de Lencquesaing
Киноафиша Персоны Луи-До де Ланкесэ

Луи-До де Ланкесэ

Louis-Do de Lencquesaing

Дата рождения
25 декабря 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
XV округ Парижа, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Утраченные иллюзии 7.1
Утраченные иллюзии (2021)
Франкофония 7.0
Франкофония (2015)
Моя маленькая принцесса 6.9
Моя маленькая принцесса (2011)

Фильмография Луи-До де Ланкесэ

Убийца по имени Неро 6.7
Убийца по имени Неро
драма, приключения, исторический, мини-сериал 2025, Франция
Человек, который видел медведя, который видел человека 5.9
Человек, который видел медведя, который видел человека L'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme
комедия 2025, Франция
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Модный дом 6.6
Модный дом
драма 2024, Франция
Ресторан на краю света 5.8
Ресторан на краю света La réparation
драма 2024, Франция / Тайвань
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Компромат 6.9
Компромат Kompromat
драма, триллер 2022, Франция
Возвращение в Сеул 6.6
Возвращение в Сеул Retour à Séoul
драма 2022, Бельгия / Камбоджа / Франция / Германия / Румыния / Южная Корея
Смотреть трейлер
Утраченные иллюзии 7.1
Утраченные иллюзии Lost illusions
драма, исторический 2021, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Что мы говорим, что мы делаем 6.9
Что мы говорим, что мы делаем Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait
драма, мелодрама 2020, Франция
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