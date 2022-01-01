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Дэвид Зайас
Дэвид Зайас
David Zayas
О персоне
Фильмография
Дэвид Зайас
David Zayas
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Дата рождения
15 августа 1962
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Дэвида Зайаса
Родился 15 августа 1962 года. Пуэрто-Рико, США.
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Фильмография Дэвида Зайаса
Сила стихии
боевик, криминал
2020, США
4.0
Оперативная съемка
ужасы, мистика, триллер
2020, США
5.0
Страсть
драма
2017, Великобритания / США
5.0
Энни
мюзикл, комедия, семейный, драма
2014, США
7.0
Подражатель
триллер, драма
2013, США
4.0
Заложник / Узел Хилла / Соединение
триллер
2012, США
5.0
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